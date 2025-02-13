Разработка лендинга для продажи станций биологической очистки в Ярославле, Кинешме, Иваново и Костроме. Сайт должен включать главный экран, блоки с преимуществами, процесс покупки, калькулятор расчета стоимости и отзывы клиентов. Требуется современный дизайн, адаптивность, SEO-оптимизация и интеграция с CRM. Срок разработки - 10-14 дней, бюджет - 30 000 - 50 000 руб.
Разработать сайт на WordPress
Задача
Задача
Техническое задание:
1. Общая информация:
Цель: Создать одностраничный сайт, представляющий агентство, специализирующееся на маркетинге и управлении OnlyFans аккаунтами, с акцентом на привлечение новых моделей для сотрудничества.
Аналог: bunny-agency.com
2. Структура сайта:
Сайт должен содержать следующие секции:
Главный экран (Hero Section):
Название агентства.
Слоган, отражающий миссию компании.
Кнопка призыва к действию (например, "Подать заявку").
О нас (About Us):
Краткая информация об агентстве: история, миссия, ценности.
Достижения и опыт работы.
Наши услуги (Our Services):
Подробное описание предоставляемых услуг, таких как:
Управление аккаунтами OnlyFans.
Маркетинговые стратегии и продвижение.
Создание и оптимизация контента.
Поддержка и обучение моделей.
Наши модели (Our Models):
Примеры успешных моделей с краткими историями успеха.
Фотогалерея с изображениями моделей (с согласия).
Отзывы (Testimonials):
Реальные отзывы от текущих или бывших моделей.
Цитаты и рейтинги.
Результаты (Results):
Статистика и кейсы успешных проектов.
Графики или инфографика, демонстрирующие рост доходов моделей.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Ответы на распространенные вопросы потенциальных моделей.
Контактная информация (Contact Us):
Форма для подачи заявки на сотрудничество.
Контактные данные: адрес электронной почты, номер телефона, ссылки на социальные сети.
Подвал (Footer):
Повторение контактной информации.
Ссылки на политику конфиденциальности и условия использования.
Копирайт и год.
3. Функциональные требования:
Адаптивный дизайн: Сайт должен корректно отображаться на различных устройствах (ПК, планшеты, смартфоны).
Быстрая загрузка: Оптимизация для быстрой загрузки страниц.
SEO-оптимизация: Базовая оптимизация для поисковых систем.
Интеграция с социальными сетями: Ссылки на профили агентства в Instagram, Twitter и других платформах.
Форма обратной связи: Возможность отправки заявок с уведомлением на указанный email.
Мультиязычность: Возможность добавления нескольких языков (например, английский и русский).
4. Технические требования:
Платформа: Предпочтительно использование CMS (например, WordPress) для удобного управления контентом.
Хостинг: Рекомендации по выбору хостинга и доменного имени.
Безопасность: Внедрение SSL-сертификата и базовых мер безопасности.
5. Дизайн и стиль:
Цветовая схема: Современные и привлекательные цвета, соответствующие бренду.
Шрифты: Читаемые и современные шрифты.
Изображения: Высококачественные изображения с оптимизацией для веба.
6. Сроки и бюджет:
Срок разработки: 7 дней
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