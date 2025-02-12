Необходимо настроить категории и добавить товары в интернет-магазин sunflow.in.ua. В наличии 20-30 товаров, список и частично фото будут предоставлены. Перед добавлением товаров требуется создать 3 шаблона для инверторов, солнечных панелей и аккумуляторов.
Создать Лендинг
1. Общая информация
Проект: Лендинг для продажи станций биологической очистки в городах Ярославль, Кинешма, Иваново, Кострома.
Цель сайта: Получение заявок на покупку и установку станций.
Целевая аудитория: Владельцы частных домов, коттеджей, дач.
2. Структура лендинга1. Главный экран
Заголовок: «Эффективные станции биологической очистки для частного дома с установкой под ключ».
Подзаголовок: «Оставьте заявку и получите бесплатный расчёт стоимости за 15 минут».
Кнопка CTA: «Рассчитать стоимость» (ведёт к форме заявки).
Фоновое изображение или видео (чистая вода, установка станции, довольные клиенты).
Сравнение с другими вариантами очистки (выгребная яма, септики и т. д.).
3-5 иконок с преимуществами:
Полная автономность
Без запаха и загрязнений
Долговечность (срок службы 50 лет)
Экономия на обслуживании
Бесплатная консультация инженера
4 шага:
Вы оставляете заявку
Бесплатный замер и консультация
Доставка и установка за 1 день
Гарантия и сервисное обслуживание
Форма с вводом параметров:
Количество человек в доме
Наличие грунтовых вод
Выбор модели станции
Поля ввода: имя, телефон
Кнопка: «Рассчитать стоимость» (заявка отправляется в CRM/email).
3-5 отзыва реальных клиентов с фото.
Видео-отзыв (если есть возможность записать).
Фото и описание установленных станций.
Перед/после (если возможно).
Ответы на популярные вопросы клиентов (как работает, сколько стоит, какие документы нужны и т. д.).
Телефон, email, WhatsApp/Viber.
Кнопка «Оставить заявку».
Карта с радиусом доставки (если есть офис/склад).
3. Требования к дизайну и функционалу
Современный, чистый дизайн (желательно в фирменных цветах зелёного/синего).
Адаптивность (должен корректно отображаться на ПК и мобильных).
Быстрая загрузка (Google PageSpeed от 80/100).
Интеграция с CRM (если есть) или email-уведомления о заявках.
Кнопка «Обратный звонок» (всплывающее окно).
4. Технические требования
CMS: WordPress + Elementor / Tilda / LPgenerator (по согласованию).
Хостинг: Подключение к хостингу и домену (если уже есть).
SEO-оптимизация: Заголовки (H1-H3), мета-теги, alt-тексты для изображений.
Интеграция с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.
5. Сроки и бюджет
Разработка: 10-14 дней.
Бюджет: 30 000 - 50 000 руб. (обсуждается с исполнителем).
Дополнительно: Возможна дальнейшая настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ.
Заявки фрилансеров
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