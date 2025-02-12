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Закрыт14 заявок318 просмотров

1. Общая информация

Проект: Лендинг для продажи станций биологической очистки в городах Ярославль, Кинешма, Иваново, Кострома.
Цель сайта: Получение заявок на покупку и установку станций.
Целевая аудитория: Владельцы частных домов, коттеджей, дач.

2. Структура лендинга

1. Главный экран

  • Заголовок: «Эффективные станции биологической очистки для частного дома с установкой под ключ».

  • Подзаголовок: «Оставьте заявку и получите бесплатный расчёт стоимости за 15 минут».

  • Кнопка CTA: «Рассчитать стоимость» (ведёт к форме заявки).

  • Фоновое изображение или видео (чистая вода, установка станции, довольные клиенты).

2. Блок «Преимущества»

  • Сравнение с другими вариантами очистки (выгребная яма, септики и т. д.).

  • 3-5 иконок с преимуществами:

    • Полная автономность

    • Без запаха и загрязнений

    • Долговечность (срок службы 50 лет)

    • Экономия на обслуживании

    • Бесплатная консультация инженера

3. Блок «Как мы работаем» (Процесс покупки и установки)

  • 4 шага:

    1. Вы оставляете заявку

    2. Бесплатный замер и консультация

    3. Доставка и установка за 1 день

    4. Гарантия и сервисное обслуживание

4. Калькулятор расчёта стоимости

  • Форма с вводом параметров:

    • Количество человек в доме

    • Наличие грунтовых вод

    • Выбор модели станции

    • Поля ввода: имя, телефон

  • Кнопка: «Рассчитать стоимость» (заявка отправляется в CRM/email).

5. Блок «Отзывы»

  • 3-5 отзыва реальных клиентов с фото.

  • Видео-отзыв (если есть возможность записать).

6. Блок «Наши работы»

  • Фото и описание установленных станций.

  • Перед/после (если возможно).

7. Блок «Частые вопросы»

  • Ответы на популярные вопросы клиентов (как работает, сколько стоит, какие документы нужны и т. д.).

8. Контактные данные

  • Телефон, email, WhatsApp/Viber.

  • Кнопка «Оставить заявку».

  • Карта с радиусом доставки (если есть офис/склад).

3. Требования к дизайну и функционалу

  • Современный, чистый дизайн (желательно в фирменных цветах зелёного/синего).

  • Адаптивность (должен корректно отображаться на ПК и мобильных).

  • Быстрая загрузка (Google PageSpeed от 80/100).

  • Интеграция с CRM (если есть) или email-уведомления о заявках.

  • Кнопка «Обратный звонок» (всплывающее окно).

4. Технические требования

  • CMS: WordPress + Elementor / Tilda / LPgenerator (по согласованию).

  • Хостинг: Подключение к хостингу и домену (если уже есть).

  • SEO-оптимизация: Заголовки (H1-H3), мета-теги, alt-тексты для изображений.

  • Интеграция с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.

5. Сроки и бюджет

  • Разработка: 10-14 дней.

  • Бюджет: 30 000 - 50 000 руб. (обсуждается с исполнителем).

Дополнительно: Возможна дальнейшая настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ.

ElementorTildaWordPressСоздание лендингов
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