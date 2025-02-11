Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт40 заявок1059 просмотров

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно задание или оба. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
3 месяца назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Альберт
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Екатерина
 
24 года
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Леонид
 
27 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Мария
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Лиана
 
21 год
год в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Михаил
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Игорь
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Альмир
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Эдуард
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Олег
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Марина
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Даниил
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алена
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Дильназ
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Давид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Даниил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Геворг
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Павел
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Кирилл
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Антонина
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Ксения
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Валерия
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Марина
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Маргарита
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Виктория
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
42 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Иван
 
21 год
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Диана
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Тетяна
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Зали
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
34 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад