Требуется выполнить настройку сайта, распаковав архив и следуя предоставленной инструкции. Обеспечьте корректное заполнение контента и настройку функционала согласно требованиям.
Авито отзыв
Авито отзыв плачу 200 рублей
Сначала переходишь по ссылке
https://www.avito.ru/user/5b8edc8284392fa5308bacd2db69cc58/profile?src=sharing
Потом заходишь на любое объявление и нажимаешь на кнопку написать . Задаешь 5 вопросов по типу торг уместен? Какой стаж работы Сколько будет стоить пробурить колодец? не подряд а вопрос ответ вопрос ответ . Потом звонишь ему (не обезательно говорит) и через часов 6-8 пишешь отзыв.
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