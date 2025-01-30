Авито отзыв

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Закрыт7 заявок102 просмотра

Авито отзыв плачу 200 рублей

Сначала переходишь по ссылке

https://www.avito.ru/user/5b8edc8284392fa5308bacd2db69cc58/profile?src=sharing

Потом заходишь на любое объявление и нажимаешь на кнопку написать . Задаешь 5 вопросов по типу торг уместен? Какой стаж работы Сколько будет стоить пробурить колодец? не подряд а вопрос ответ вопрос ответ . Потом звонишь ему (не обезательно говорит) и через часов 6-8 пишешь отзыв.

АвитоНаписание отзывов
3 месяца назад
guest_1738252737734
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