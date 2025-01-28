ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ :

1.Нужен профиль в 2гис без фото с именем Олег или Олег Б. (Можно латиницей)

2. В вашем профиле должно быть не более 5 отзывов! Ваш профиль должен выглядеть как реальный профиль реального человека. Аккаунты , которые предназначены для массового написания отзывов не нужны!

3. Чтобы выполнить задание :

- присылаете мне в личку ссылку на ваш профиль в 2гис. Если профиль подходит , я высылаю текст отзыва и фото которое нужно приложить.