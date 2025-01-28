Отзыв в 2гис копипаст

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Закрыт4 заявки38 просмотров

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ :

1.Нужен профиль в 2гис без фото с именем Олег или Олег Б. (Можно латиницей)

2. В вашем профиле должно быть не более 5 отзывов! Ваш профиль должен выглядеть как реальный профиль реального человека. Аккаунты , которые предназначены для массового написания отзывов не нужны!

3. Чтобы выполнить задание :

- присылаете мне в личку ссылку на ваш профиль в 2гис. Если профиль подходит , я высылаю текст отзыва и фото которое нужно приложить.

2ГИСНаписание отзывов
3 месяца назад
guest_1738036751199
3 месяца в сервисе
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