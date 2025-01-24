Копирайтер для запуска школы мобильной фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки65 просмотров

Ищу копирайтера для запуска школы мобильной фотографии. Нужны следующие тексты: 2-3 чек-листа, около 30 текстов для канала марафона (можно использовать примеры с прошлого запуска), ведение телеграм-канала с 2-3 постами в неделю, описание под рилсами (около 2 в неделю), рассылки и тексты для бота (около 15 штук), сценарии рилс под таргет (примерно 18-20 штук).

TelegramНаписание постовНаписание сценариевНаписание текстов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Фатима
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Людмила
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Милана
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Копирайтинг