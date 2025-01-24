Ищу копирайтера для запуска школы мобильной фотографии. Нужны следующие тексты: 2-3 чек-листа, около 30 текстов для канала марафона (можно использовать примеры с прошлого запуска), ведение телеграм-канала с 2-3 постами в неделю, описание под рилсами (около 2 в неделю), рассылки и тексты для бота (около 15 штук), сценарии рилс под таргет (примерно 18-20 штук).