Копирайт: тексты о букмекере (примерно 60 тыс. знаков)

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок93 просмотра

Нужно написать 7 статей об одном букмекерском бренде. Текст нужно писать без использования ИИ. Текст должен содержать ключевую информацию для игрока из указанного региона, например, актуальные названия платежных систем. Ищу человека с подобным опытом, ТЗ скину исполнителю в личном сообщении.

В текст необходимо добавить скриншоты сайта и приложения букмекеров.

Готов платить 3$ за 1 тыс. символов без пробелов.

Написание статей
3 месяца назад
guest_1736434140471
4 месяца в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
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3 месяца назад
$180
4 дня
Escrow
Отличная работа!
Четкое задание, своевременная оплата.

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