Задача заключается в написании положительных отзывов под объявлениями на Авито с вашего аккаунта. Оплата составляет 500 рублей за каждый отзыв после публикации и прохождения модерации. Тексты для отзывов будут предоставлены, необходимо лишь разместить их по предоставленному алгоритму.
Отзывы авито
Нужно написать 15+ отзывов к объявлению на авито.Оплата 250 рублей за отзыв, после суток с момента публикации. Напишите, пожалуйста, в откликах свой ник в tg, мы вам напишем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Копирайтинг90 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется создать уникальные СЕО тексты для сайта, специализирующегося на украшениях, аналогичных продукции Pandora. Необходим общий текст для главной страницы и пять текстов для разных категорий, которые будут размещены в блоке внизу страницы с использованием шаблона Woodmart.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $2000
Требуются операторы чата для работы в брачном агентстве. Необходимы ответственные сотрудники с доступом к интернету и грамотным языком. Работа на дому с графиком 6/1, обучение бесплатно. Заработная плата от 1500 $ еженедельно, зависит от выработки. Условия включают написание и перевод писем, отчетность, взаимодействие с руководством.Копирайтинг5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется написать текст о казино объемом 15000 знаков без пробела по предоставленному ТЗ. Ожидается качественный и уникальный текст, генерированный с помощью ИИ не подойдет. ТЗ будет предоставлено после отклика.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $50
Необхідно написати статтю на тему серверів та SEO просування, бажано англійською мовою. Важливо дотримуватись термінів виконання та бути відкритим до правок. Можливе виконання тестового ТЗ перед основним замовленням.Копирайтинг25 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется копирайтер для написания текстов на сайт, посвященный алмазной резке. Ожидаются информативные и тематические материалы без лишней воды. Оплата через Яндекс.Деньги или карту РФ. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $22
Требуется создать необычный отзыв для банков ВТБ, Совком или Альфа банк. Работа займет до 50 минут. Оплата производится сразу после одобрения отзыва банком.Копирайтинг54 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $1800
Ищем операторов чата для удаленной работы. Обязанности включают ведение переписки на английском языке и составление писем. Гибкий график, возможность выбора дневной или ночной смены. Предоставляется обучение, оплата сдельная с доходом от $1000.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищем seo-копирайтера с опытом в сфере криптовалют и финтех для написания статей о блокчейне и DeFi. Необходимы знания SEO и умение создавать оптимизированные тексты. Работа удаленная с гибким графиком и своевременной оплатой.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется сценарист для написания рилсов и постов в личный блог эксперта-предпринимателя. Необходим креативный подход и примеры выполненных работ. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и умение создавать интересный контент для аудитории.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 месяца назад