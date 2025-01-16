Ищем операторов чата для международной компании. Работа на удаленной основе, ведение переписки с пользователями в онлайн режиме. График 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Заработок от 800 до 1500$ с еженедельными выплатами и бонусами за активность. Обучение и возможности для карьерного роста.