Требуется сценарист для написания рилсов и постов в личный блог эксперта-предпринимателя. Необходим креативный подход и примеры выполненных работ. Идеальный кандидат должен иметь опыт в копирайтинге и умение создавать интересный контент для аудитории.
Копирайтер-трейдер
Ищем талантливого seo-копирайтера для написания статей о криптовалютах, блокчейне и DeFi. Требуется опыт в сфере криптовалют и финтех, знание основ SEO и умение писать тексты, оптимизированные для поисковых систем. Работа в гибком графике, удаленно. Заработная плата без задержек.
Заявки фрилансеров
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