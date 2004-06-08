Требуется дизайнер для создания иллюстраций и каруселей к постам в LinkedIn. Необходим опыт в выполнении подобных задач. Примеры работ будут преимуществом.
Заказать профессиональный контент для LinkedIn
Почему контент для LinkedIn важен для вашего бизнеса?
LinkedIn — это не просто социальная сеть, а мощная платформа для установления деловых контактов и продвижения бизнеса. Контент на LinkedIn позволяет компаниям и профессионалам демонстрировать свои достижения, делиться экспертными мнениями и привлекать целевую аудиторию. Благодаря качественному контенту, вы сможете укрепить свой бренд, увеличить доверие к вашей компании и привлечь потенциальных клиентов.
Как контент на LinkedIn может решить ваши бизнес-задачи
Создание контента для LinkedIn — это эффективный способ решения ключевых задач бизнеса. Во-первых, вы можете укрепить свой профессиональный имидж, регулярно публикуя статьи и посты, которые демонстрируют вашу экспертность. Во-вторых, контент на LinkedIn помогает расширить сеть деловых контактов, вовлекая подписчиков в обсуждения и повышая их лояльность. Наконец, качественный контент способствует увеличению видимости вашего бренда и привлечению новых клиентов, что в конечном итоге может привести к росту продаж.
Примеры успешного контента на LinkedIn
Многие компании и профессионалы уже оценили преимущества качественного контента на LinkedIn. Например, финансовые консультанты делятся аналитическими отчетами, которые помогают клиентам лучше понимать рынок. Маркетологи публикуют кейсы успешных кампаний и практические советы, привлекая внимание к своим услугам. HR-специалисты используют платформу для продвижения корпоративной культуры и привлечения талантливых сотрудников. Эти примеры показывают, как разнообразный и полезный контент может укрепить вашу позицию на рынке.
Начните улучшать свой контент на LinkedIn уже сегодня
Создание эффективного контента на LinkedIn может стать ключевым элементом вашей стратегии продвижения. Уделите внимание качеству и регулярности постов, и вы увидите, как ваш бизнес начнет привлекать больше внимания и доверия. Не упустите шанс использовать все возможности LinkedIn для вашего профессионального роста и развития бизнеса. Закажите услуги по созданию контента для LinkedIn и начните привлекать свою целевую аудиторию уже сегодня!
Частые вопросы
На LinkedIn лучше всего работают профессиональные статьи, советы по карьерному росту и тематические исследования. Кроме того, посты с личной историей и достижениями, подкрепленные фактами и цифрами, также привлекают внимание аудитории. Важно помнить о регулярности публикаций и взаимодействии с сообществом.
Рекомендуется публиковать контент на LinkedIn минимум 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать активность и видимость профиля. Однако, важно, чтобы каждый пост был качественным и полезным для вашей аудитории. На бирже Weblancer можно найти специалистов, которые помогут с планированием и созданием контента.
Стоимость создания контента для LinkedIn варьируется в зависимости от объема работы и уровня профессионализма автора. Обычно цены начинаются от 50 USD за пост. На Weblancer вы можете найти множество исполнителей с разными ценовыми категориями, что позволяет выбрать подходящий вариант для вашего бюджета.
- Создание иллюстрацийLinkedInИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт2 дня назад
Ищется SMM-специалист и сторисмейкер для развития личного бренда. Задача включает ведение блога на LinkedIn на английском и телеграм канала на русском. Необходим опыт в продажах через контент, хорошее владение письменным английским и понимание особенностей англоязычной аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиОткрыт21 день назад
Лідогенератор — INTELLDETECT Опис компанії: Ми — команда INTELLDETECT, що займається збором і аналізом спортивних даних у командних видах спорту. Наша місія — надавати точну, структуровану й своєчасну аналітику клубам, тренерам і скаутам. У зв’язку ...ЛидогенерацияПоиск информацииLinkedInПоисковые системы (SEO)нет заявокОжидает оплаты
- $800
Мы - динамично развивающаяся компания. В связи с активным ростом приглашаем в нашу команду: «Рекрутера/Специалиста по подбору персонала» Что мы предлагаем: 🏠Удаленная работа; 📲 Корпоративная связь; 🎓Можно ...Рекрутинг (HR)нет заявокОжидает оплаты
- $800
Ищем SDR с опытом B2B-продаж и умением эффективно использовать LinkedIn без ручного поиска. Основные задачи: автоматизированный поиск и квалификация лидов, запуск холодных кампаний, анализ результатов в CRM и передача перспективных клиентов в отдел продаж. Знание ...ЛидогенерацияLinkedInУправление проектаминет заявокОжидает оплаты
Требуется автор для написания и публикации SEO-статей на английском языке для двух сайтов в нише здравоохранения в США. Объем работ - минимум 8 статей в месяц с подготовкой иллюстраций. Показатель AI в AI-чекерах должен быть менее 10%. Ожидается ручное написание и сверка информации. Укажите опыт и уровень английского, а также ориентировочную стоимость работ.Копирайтинг2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется спарсить 8000 профилей из LinkedIn по определённым параметрам. Техническое задание будет предоставлено на этапе выбора исполнителя. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с API LinkedIn.Парсинг данныхLinkedInВеб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $30
Необходимо разработать информативную и визуально привлекательную инфографику для использования в X (Twitter) и LinkedIn. Дизайн должен включать обложки и посты, оформленные в современном деловом стиле с использованием красного, синего и белого цветов. Инфографика должна содержать заголовок, ключевые цифры, визуализацию роста, пояснительный текст и логотип компании. Форматы и требования к файлам указаны.Презентации5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $5
Необхідно залишити відгук на сайтах OtzyvUA.net або Compania.co. Виконавець повинен мати старий аккаунт на одному з цих ресурсів. Текст відгуку буде надано. Завдання буде вважатися виконаним після успішної модерації відгуку.Написание отзывовLinkedInКопирайтинг6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется SMM специалист для ведения аккаунтов медиабаинговой компании. Обязанности: генерация идей для постов, подготовка контент-плана, ведение соцсетей (Instagram, Telegram, Linkedin), написание ТЗ для дизайнеров и копирайтера, развитие Telegram-канала с материалами по affiliate-маркетингу. Необходим опыт в SMM, особенно в IGaming, креативность и аналитические навыки.Закрыт4 месяца назад
Англоязычное издание ищет новостного редактора для мониторинга новостных сайтов и публикаций инвесторов в LinkedIn. Обязанности: написание 1-3 новостей на английском языке в день. Удаленная работа, гибкий график. Требования: уровень английского от B1, понимание LinkedIn и X, интерес к технологиям и стартапам. Опыт новостника будет преимуществом.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для работы с американским клиентом. Основные задачи включают создание дизайн-постов для соцсетей, обложек для YouTube, а также подготовку графических материалов. Необходим опыт от 2 лет, наличие портфолио и инициативность. Важно соблюдать сроки и быть в курсе современных трендов.Баннеры3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется опытный SMM-специалист с минимум 2-летним опытом работы для разработки и реализации стратегий на зарубежных рынках. Задачи включают координацию копирайтера и таргетолога, создание контент-плана для LinkedIn и Twitter, написание engaging-контента на английском, а также анализ эффективности и корректировку стратегии. Работа в европейской компании с оплатой от 300$ в месяц.Закрыт5 месяцев назад
Ищем фрилансера для рассылки приветственных сообщений по базе данных из 1000 человек через соцсети и email. Необходимо отправить 30-40 сообщений в день в течение 10-14 дней. Важно фиксировать результаты общения и быть вежливым с каждым контактом. Опыт в SMM будет плюсом.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется разработка креативных баннеров для оформления аккаунтов в социальных сетях, включая LinkedIn, Facebook, Instagram, Google и YouTube. В Instagram нужны иконки, обложки для сторис и постов. Подробное техническое задание, логотип и дополнительная информация будут предоставлены после выбора исполнителя.Баннеры14 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Создание фирменного стиля для фриланс-консультанта по ценообразованию. Требуется разработка логотипа, favicon, цветовой палитры и подбор шрифтов. Упор на минимализм и строгость, с акцентом на оранжевый цвет. Возможность предложений по названию бренда и графическому паттерну для использования в документах и презентациях.Создание логотиповLinkedInPowerPointФирменный стиль8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $10
Требуется сбор информации из LinkedIn о сотрудниках строительной отрасли в Европе (без UK). Необходимо предоставить таблицу с 200 контактами, включая имя, компанию, должность, ссылку на профиль и рабочий мейл. Исключить компании: Mercury, DPR, Dornan group, Zauner group. Возможен дальнейший заказ на большую базу данных.Поиск информацииСбор данныхLinkedInНаполнение сайтовнет заявокЗакрытгод назад
Необходим специалист по рекламе в Linkedin для проверки инструмента Sales Navigator. Главная задача — определение целевой аудитории и продвижение услуг студии 3D визуализации. Ожидается грамотный подход к поиску лидов и клиентов через социальные сети.Закрытгод назад
Требуется SMM специалист для создания и публикации постов в Facebook и LinkedIn. Будет предоставлен контент-план с темами и ссылками, а также дизайн для изображений. Укажите стоимость за один пост, включая написание текста и публикацию.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрытгод назад
- $20
Задача заключается в размещении отзыва на сайте clutch.co через LinkedIn-аккаунт от имени клиента. Необходимо ответить на вопросы о деятельности компании, целях и результатах проекта, а также оценить управление проектом и коммуникацию с компанией.Написание отзывовLinkedInАнглийский языкНаполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад