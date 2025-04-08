Требуется SMM и сторисмейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт3 заявки19 просмотров

Я ищу SMM-специалиста и сторисмейкера для проекта личного бренда (блог в LinkedIn на английском языке + телеграм канал на русском).

Опыт в продажах через контент обязателен. Также обязательно хорошее владение письменным английским языком и понимание особенностей менталитета англоязычной аудитории.

Пишите в ЛС, присылайте ваши портфолио и кейсы.

LinkedInSMMTelegramПродвижение в социальных сетях
11 дней назад
Максим
 
42 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
11 дней назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 отзывов
11 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)