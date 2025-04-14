СММ/маркетолог для ведения инстаграм канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка11 просмотров

Ищу смм/маркетолога для ведения инстаграм канала в нише энерготерапевт, кризис, развод, выгорание. Обязанности включают монтаж сторис/рилс, анализ целевой аудитории и разработку стратегии, а также рекламу.

SMMАнализ целевой аудиторииПродвижение в социальных сетях
19 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
19 дней назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)