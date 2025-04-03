Требуются посты для групп в Facebook по заданной тематике. Готовые тексты предоставлены на картинках, необходимо просто добавить изображения без текста. Укажите цену за один пост.
Необхідна підтримка поточної рекламної кампанії фейсбук
Є діюча реклама у фейсбук, необхідна підтримка, покращення, в тому числі
створення і тестування креативів.
Заявки фрилансеров
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