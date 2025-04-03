Необходим SMM-специалист для работы в команде проекта психолога. Требуется опыт работы с большим объемом контента и навыки в Canva. Работа включает разработку воронок и сторителлинг для продуктов, таких как клуб по подписке, курсы и личная терапия. Вакансия открыта для специалистов из Португалии и США.