Необхідна підтримка поточної рекламної кампанії фейсбук

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт9 заявок48 просмотров

Є діюча реклама у фейсбук, необхідна підтримка, покращення, в тому числі

створення і тестування креативів.

Создание креативовУправление рекламными кампаниями
месяц назад
Андрей
 
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Заявки фрилансеров

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ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
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месяц назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
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