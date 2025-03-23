Аудит канала YouTube, продвижение, восстановление просмотров

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки35 просмотров

После одобрения монетизации упали просмотры, необходимо восстановить их. Также, провести полный аудит канала, настроить его правильно, убрать от шелухи, сделать все правильные настройки, и др. Продвигать ролики канала.

YouTubeПродвижение в социальных сетяхПродвижение каналов
месяц назад
paparu
Роман 
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Заявки фрилансеров

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