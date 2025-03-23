Требуется SMM-специалист для ведения страницы в Instagram по производству корпусной мебели. Задачи включают массфоловинг, ответы на комментарии и создание контента. Подходят кандидаты с небольшим опытом, в том числе мамы в декрете. Оплата небольшая с возможностью роста в зависимости от результатов работы.
Аудит канала YouTube, продвижение, восстановление просмотров
После одобрения монетизации упали просмотры, необходимо восстановить их. Также, провести полный аудит канала, настроить его правильно, убрать от шелухи, сделать все правильные настройки, и др. Продвигать ролики канала.
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