Требуется SMM-специалист для ведения страницы в Instagram по производству корпусной мебели. Задачи включают массфоловинг, ответы на комментарии и создание контента. Подходят кандидаты с небольшим опытом, в том числе мамы в декрете. Оплата небольшая с возможностью роста в зависимости от результатов работы.