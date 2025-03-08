Помощник руководителя в функцией SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки60 просмотров

В команду нужен помощник для выполнения разноплановых задач, включая развитие и продвижение Telegram-канала.

Условия:

✅ Полностью удаленная работа

✅ Выплаты 2 раза в месяц (переводом USDT на криптокошелек)

✅ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

✅ Долгосрочное сотрудничество

Требования:

▪️ Обязателен опыт работы в SMM от 1 года

▪️ Практический опыт ведения и продвижения Telegram-каналов

▪️ Приветствуется опыт работы с новостными и политическими тематиками

Ищу ответственного специалиста, который будет соблюдать дедлайны, проявлять инициативу и самостоятельно находить решения для выполнения задач.

💰 Оплата обсуждается с успешным кандидатом

⚠️ Прошу откликаться сразу с коротким рассказом о своём опыте работы именно с ТЕЛЕГРАМ каналами.

Откликаться TG: @Kolya32020

SMMTelegramПродвижение в социальных сетях
2 месяца назад
guest_1734630155063
4 месяца в сервисе
Был
25 дней назад

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Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад