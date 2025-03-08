Необходимо добавить 2 новых креатива в уже запущенную рекламную кампанию в Instagram. Работа включает проверку текущих настроек и установку бюджета в 10$. Оплата фиксированная — 30$. Никаких дополнительных настроек не требуется.
Помощник руководителя в функцией SMM
В команду нужен помощник для выполнения разноплановых задач, включая развитие и продвижение Telegram-канала.
Условия:
✅ Полностью удаленная работа
✅ Выплаты 2 раза в месяц (переводом USDT на криптокошелек)
✅ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
✅ Долгосрочное сотрудничество
Требования:
▪️ Обязателен опыт работы в SMM от 1 года
▪️ Практический опыт ведения и продвижения Telegram-каналов
▪️ Приветствуется опыт работы с новостными и политическими тематиками
Ищу ответственного специалиста, который будет соблюдать дедлайны, проявлять инициативу и самостоятельно находить решения для выполнения задач.
💰 Оплата обсуждается с успешным кандидатом
⚠️ Прошу откликаться сразу с коротким рассказом о своём опыте работы именно с ТЕЛЕГРАМ каналами.
Откликаться TG: @Kolya32020
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