В команду нужен помощник для выполнения разноплановых задач, включая развитие и продвижение Telegram-канала.

Условия:

✅ Полностью удаленная работа

✅ Выплаты 2 раза в месяц (переводом USDT на криптокошелек)

✅ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

✅ Долгосрочное сотрудничество

Требования:

▪️ Обязателен опыт работы в SMM от 1 года

▪️ Практический опыт ведения и продвижения Telegram-каналов

▪️ Приветствуется опыт работы с новостными и политическими тематиками

Ищу ответственного специалиста, который будет соблюдать дедлайны, проявлять инициативу и самостоятельно находить решения для выполнения задач.

💰 Оплата обсуждается с успешным кандидатом

⚠️ Прошу откликаться сразу с коротким рассказом о своём опыте работы именно с ТЕЛЕГРАМ каналами.

Откликаться TG: @Kolya32020