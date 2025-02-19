SMM специалист для создания сторителлингов и оформления сторис

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок18 просмотров

Ищу специалиста по SMM, который умеет писать личные сторителлинги. Важно, чтобы он красиво и стильно оформлял сторис и создавал креативные сценарии.

SMMПродвижение в социальных сетях
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Виктория
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Наталія
 
27 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Богдан
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Татьяна
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Ольга
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад