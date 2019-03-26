La_Jokero

Богдан La_Jokero

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
👉 Сделаю из вашего продукта конфетку! [Fullstack разработчик - Frontend / Backend / Мобильные приложения / Веб дизайн / SMM]

⚜ Привет! Я FullStack разработчик ⚜

Это значит, что я владею одновременно как Frontend, так и Backend навыками. Сделаю проект любой сложности с нуля под ключ, либо доработаю существующий. Сложности меня не страшат, а наоборот, привлекают.

⚜ Что я умею ⚜

1) Разработка веб-проектов (сайтов) под ключ любой сложности. Это значит, что я могу сделать как обычный лендинг или интернет-магазин, так и необычный сложный проект с нестандартным функционалом. Чаще всего использую сочетание VueJS + Laravel для сложных проектов, либо готовые CMS системы по усмотрению заказчика;

2) Разработка мобильных приложений под ключ. Могу разрабатывать как под IOS, так и под Android. Это очень удобно, когда у вас один большой проект и вам необходимо разработать одновременно и сайт, и мобильные приложения к нему;

3) Продвижение в поисковых системах (SEO) и в социальных сетях (SMM);

4) Разработка веб-дизайна. 

В 9 случаев из 10 клиенты, которые обращались за созданием проекта, так же заказывали разработку дизайна.

Обращайтесь, еще никто не жалел о том, что начал со мной работать.

Не хочу о себе писать много слов, какой я хороший и так далее, как любят делать многие, обо мне скажут отзывы от людей, которые со мной работали. Единственно, что я хотел бы указать здесь, это то, что я выкладываюсь на максимум по вашим проектам и это факт. Для меня важен результат, а не сам процесс.

Здесь приведен лишь малый объем моих возможностей, за более подробной информацией - обращайтесь ко мне в личку - я обязательно Вам отвечу на интересующие Вас вопросы. ЭТО БЕСПЛАТНО

LaravelAndroidiOS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
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Отзывы заказчиков
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
2 года назад
Требуется front-end для проекта букмейкерской направленности
Рекомендую к сотрудничеству! Профессионализм и скорость
Отличный заказчик, постоянно на связи, дает корректные задачи, что однозначно ускоряет процесс работы. Лоялен и с пониманием относится к различным ситуациям. :)
Ответный отзыв
dwslvaya
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Лендинг с анимациями, mobile-first
Все хорошо сделал! По окончанию работы передал рабочий и поддерживаемый код. Уложился в поставленные ( очень короткие) сроки. Хороший программист, да просто хороший человек, с которым приятно вести диалог!))
Очень рад совместной работе, всегда буду рад поработать вместе еще)
Ответный отзыв
denvf
Денис 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Требуется специалист для внесения доработок в существующий проект
Работали с Богданом над большим проектом, он показал себя отличным специалистом. Всегда был в сети и мгновенно отвечал. Сделал свою работу в короткие сроки. О многих вещах не приходилось и просить, делал сам. Видно было, что его заинтересовал проект и работал он на энтузиазме. Рекомендую его к сотрудничеству.
Один из лучших заказчиков, с кем я работал. Четкая постановка задачи, никаких дополнительных нареканий, максимально адекватный, своевременная оплата, одни положительные эмоции от сотрудничества. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$273
10 баллов
4 года назад
Сделать CRUD-интерфейс с уведомлениями по email
Заказывал у Богдана веб-интерфейс для автоматизации работы предприятия в сфере логистики. Проект с нуля, функционал средний по сложности, но ТЗ с большим количеством мелких нюансов. Результат: задача выполнена в срок, функционал соответствует изначальной задумке. Богдан всегда был на связи, в общении приятен, не пропадал. Всё супер, рекомендую)
Отлично поработали с Максимом. Задача поставлена чётко и ясно. С оплатой проблем не возникло. В общении Максим приятен и адекватен. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
5 лет назад
PHP Скрипт
Богдан отлично справился с работой! Профессионал в своем деле. Рекомендую к сотрудничеству!!
Дмитрий отличный заказчик. Отлично ставит задачи, коммуникация на высшем уровне. С оплатой задержек нет. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
38 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#7
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#561
Наполнение сайтов
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#214
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#918
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $16от 1 дня
#387
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $50от 7 дней
#670
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 дней
#925
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1079
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