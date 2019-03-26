👉 Сделаю из вашего продукта конфетку! [Fullstack разработчик - Frontend / Backend / Мобильные приложения / Веб дизайн / SMM]

⚜ Привет! Я FullStack разработчик ⚜

Это значит, что я владею одновременно как Frontend, так и Backend навыками. Сделаю проект любой сложности с нуля под ключ, либо доработаю существующий. Сложности меня не страшат, а наоборот, привлекают.

⚜ Что я умею ⚜

1) Разработка веб-проектов (сайтов) под ключ любой сложности. Это значит, что я могу сделать как обычный лендинг или интернет-магазин, так и необычный сложный проект с нестандартным функционалом. Чаще всего использую сочетание VueJS + Laravel для сложных проектов, либо готовые CMS системы по усмотрению заказчика;

2) Разработка мобильных приложений под ключ. Могу разрабатывать как под IOS, так и под Android. Это очень удобно, когда у вас один большой проект и вам необходимо разработать одновременно и сайт, и мобильные приложения к нему;

3) Продвижение в поисковых системах (SEO) и в социальных сетях (SMM);

4) Разработка веб-дизайна.

В 9 случаев из 10 клиенты, которые обращались за созданием проекта, так же заказывали разработку дизайна.

Обращайтесь, еще никто не жалел о том, что начал со мной работать.

Не хочу о себе писать много слов, какой я хороший и так далее, как любят делать многие, обо мне скажут отзывы от людей, которые со мной работали. Единственно, что я хотел бы указать здесь, это то, что я выкладываюсь на максимум по вашим проектам и это факт. Для меня важен результат, а не сам процесс.

Здесь приведен лишь малый объем моих возможностей, за более подробной информацией - обращайтесь ко мне в личку - я обязательно Вам отвечу на интересующие Вас вопросы. ЭТО БЕСПЛАТНО 