⚜ Привет! Я FullStack разработчик ⚜Это значит, что я владею одновременно как Frontend, так и Backend навыками. Сделаю проект любой сложности с нуля под ключ, либо доработаю существующий. Сложности меня не страшат, а наоборот, привлекают.
⚜ Что я умею ⚜1) Разработка веб-проектов (сайтов) под ключ любой сложности. Это значит, что я могу сделать как обычный лендинг или интернет-магазин, так и необычный сложный проект с нестандартным функционалом. Чаще всего использую сочетание VueJS + Laravel для сложных проектов, либо готовые CMS системы по усмотрению заказчика;
2) Разработка мобильных приложений под ключ. Могу разрабатывать как под IOS, так и под Android. Это очень удобно, когда у вас один большой проект и вам необходимо разработать одновременно и сайт, и мобильные приложения к нему;
3) Продвижение в поисковых системах (SEO) и в социальных сетях (SMM);
4) Разработка веб-дизайна.
В 9 случаев из 10 клиенты, которые обращались за созданием проекта, так же заказывали разработку дизайна.
Обращайтесь, еще никто не жалел о том, что начал со мной работать.
Не хочу о себе писать много слов, какой я хороший и так далее, как любят делать многие, обо мне скажут отзывы от людей, которые со мной работали. Единственно, что я хотел бы указать здесь, это то, что я выкладываюсь на максимум по вашим проектам и это факт. Для меня важен результат, а не сам процесс.
Здесь приведен лишь малый объем моих возможностей, за более подробной информацией - обращайтесь ко мне в личку - я обязательно Вам отвечу на интересующие Вас вопросы. ЭТО БЕСПЛАТНО
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