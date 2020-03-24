Что могу сказать, неблагодарность прекрасное чувство. Клиент занимается криптовалютами, и не мог продвигать проект через свой кабинет, так как его блокировали, попросил размещать через мой. Я согласился, настроил рекламу так чтобы реклама работала. Переходы были только от целевой аудитории, цена переходов была вполне адекватная. По его версии результата не было. Не советую работать, только в том случае, если хотите просто так получить негативный отзыв.