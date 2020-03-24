denvf

Денис denvf

 
43 годаРоссия/Сочи
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание анимационного ролика

    Необходимо создать анимационный ролик длиной около 1-2 минут. В нем надо объяснить принцип работы нашей финансовой платформы "на пальцах".  Возможно понадобится сделать ролик длиннее, поэтому очень прошу написать сколько вы берете за 1 секунду/1 минуту и ...

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвинуть сайт по конкретному запросу

    Нужно "почистить" выдачу по одному запросу ("Название сайта" отзывы) в гугле и яндексе.  Сайт финансовой тематики немного связанный с криптовалютами. В топ 40 находится около 15-20 сайтов, которые отлично бы подошли для заполнения первой страницы в поисковиках, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна настройка рекламы в facebook

    Ищу специалиста, который сможет правильно настроить рекламу на facebook. Напишите пожалуйста сразу в заявке цену за создание компании и ее дальнейшую поддержку. Тематика - финансовый/криптовалютный сервис.  Размещать рекламу желательно через ваш(и) аккаунт(ы) фейсбука

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание копии сайта

    нужно создать копию сайта. Оригинальный сайт состоит из 5-7 страниц. Админка не требуется. Скорее всего просто скопировать код не получится и нужно будет написать сайт с нуля (но по дизайну не отличимым от оригинала). Также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется специалист для внесения доработок в существующий проект

    $900

    Требуется специалист для внесения небольшого кол-ва доработок (ТЗ отдельно будет выслан) в уже существующем проекте. Также рассмотрим студии. Часть доработок потребует незначительных навыков верстки, основная же часть это бекенд: сайт сделан на laravel Желателен опыт в ...

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подключить почту к сайту

    Мне требуется специалист для настройки почты на сервере. Чтобы при регистрации приходило сообщение пользователю от no-reply@МОЙ ДОМЕН.com сайт на сервере digital ocean стоит поставить сайт на другие днс (в т.ч. яндекса - не предлагать) Надо настроить это ...

    Настройка почты
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки в сайт на laravel

    Ищу специалиста, который хорошо разбирается в laravel для внесения нескольких правок на сайт laravel, а также подключения платежной системы (подробное ТЗ покажу)в отклике напишите пожалуйста сколько стоит час вашей работы (или вилку прайса) и насколько ...

    LaravelПравки на сайт
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать копию сайта

    Требуется разработчик, который сможет сделать точную копию одного сайта (простой одностраничник) с небольшой админкой. Очень желательно сделать его на lavarel. Также есть еще несколько не очень сложных задач на уже существующих сайтах, которые работают на ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
2 балла
4 года назад
Нужна настройка рекламы в facebook
Что могу сказать, неблагодарность прекрасное чувство. Клиент занимается криптовалютами, и не мог продвигать проект через свой кабинет, так как его блокировали, попросил размещать через мой. Я согласился, настроил рекламу так чтобы реклама работала. Переходы были только от целевой аудитории, цена переходов была вполне адекватная. По его версии результата не было. Не советую работать, только в том случае, если хотите просто так получить негативный отзыв.
не очень получилось сработаться. Вроде настроил кампанию и я залил деньги на счет фейсбука. Деньги скрутились, результата 0 (0 регистраций, 0 депозитов, все показатели по нулям). Хотя клики были, но что мне с кликов. Нашел другого специалиста, он все сделал в разы лучше с первых часов размещения.
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La_Jokero
Богдан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Требуется специалист для внесения доработок в существующий проект
Один из лучших заказчиков, с кем я работал. Четкая постановка задачи, никаких дополнительных нареканий, максимально адекватный, своевременная оплата, одни положительные эмоции от сотрудничества. Однозначно рекомендую!
Работали с Богданом над большим проектом, он показал себя отличным специалистом. Всегда был в сети и мгновенно отвечал. Сделал свою работу в короткие сроки. О многих вещах не приходилось и просить, делал сам. Видно было, что его заинтересовал проект и работал он на энтузиазме. Рекомендую его к сотрудничеству.
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suruceanu
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$125
10 баллов
4 года назад
Создание копии сайта
Все супер. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель: быстро сделал свою работу, всегда был на связи, всем рекомендую
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