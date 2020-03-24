Необходимо создать анимационный ролик длиной около 1-2 минут. В нем надо объяснить принцип работы нашей финансовой платформы "на пальцах". Возможно понадобится сделать ролик длиннее, поэтому очень прошу написать сколько вы берете за 1 секунду/1 минуту и ...
- Анимация20 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно "почистить" выдачу по одному запросу ("Название сайта" отзывы) в гугле и яндексе. Сайт финансовой тематики немного связанный с криптовалютами. В топ 40 находится около 15-20 сайтов, которые отлично бы подошли для заполнения первой страницы в поисковиках, ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста, который сможет правильно настроить рекламу на facebook. Напишите пожалуйста сразу в заявке цену за создание компании и ее дальнейшую поддержку. Тематика - финансовый/криптовалютный сервис. Размещать рекламу желательно через ваш(и) аккаунт(ы) фейсбукаСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт4 года назад
нужно создать копию сайта. Оригинальный сайт состоит из 5-7 страниц. Админка не требуется. Скорее всего просто скопировать код не получится и нужно будет написать сайт с нуля (но по дизайну не отличимым от оригинала). Также ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $900
Требуется специалист для внесения небольшого кол-ва доработок (ТЗ отдельно будет выслан) в уже существующем проекте. Также рассмотрим студии. Часть доработок потребует незначительных навыков верстки, основная же часть это бекенд: сайт сделан на laravel Желателен опыт в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Мне требуется специалист для настройки почты на сервере. Чтобы при регистрации приходило сообщение пользователю от no-reply@МОЙ ДОМЕН.com сайт на сервере digital ocean стоит поставить сайт на другие днс (в т.ч. яндекса - не предлагать) Надо настроить это ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу специалиста, который хорошо разбирается в laravel для внесения нескольких правок на сайт laravel, а также подключения платежной системы (подробное ТЗ покажу)в отклике напишите пожалуйста сколько стоит час вашей работы (или вилку прайса) и насколько ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик, который сможет сделать точную копию одного сайта (простой одностраничник) с небольшой админкой. Очень желательно сделать его на lavarel. Также есть еще несколько не очень сложных задач на уже существующих сайтах, которые работают на ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад