Создать копию сайта

Необходимо перенести код из другого laravel проекта в текущий на yii2, сделать рефакторинг и подогнать структуру базы к имеющейся. Добавить функционал загрузки и валидации изображений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик, который сможет сделать точную копию одного сайта (простой одностраничник) с небольшой админкой. Очень желательно сделать его на lavarel. Также есть еще несколько не очень сложных задач на уже существующих сайтах, которые работают на lavarel.
Напишите пожалуйста желаемую цену за создание копии сайта и сколько вы обычно берете в час (для других задач)
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