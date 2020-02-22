Создать копию сайта

Требуется разработчик, который сможет сделать точную копию одного сайта (простой одностраничник) с небольшой админкой. Очень желательно сделать его на lavarel. Также есть еще несколько не очень сложных задач на уже существующих сайтах, которые работают на lavarel.

Напишите пожалуйста желаемую цену за создание копии сайта и сколько вы обычно берете в час (для других задач)