Создать копию сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок526 просмотров
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Требуется разработчик, который сможет сделать точную копию одного сайта (простой одностраничник) с небольшой админкой. Очень желательно сделать его на lavarel. Также есть еще несколько не очень сложных задач на уже существующих сайтах, которые работают на lavarel.

Напишите пожалуйста желаемую цену за создание копии сайта и сколько вы обычно берете в час (для других задач)

4 года назад
denvf
Денис 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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