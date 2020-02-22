Сайт оптмиизировать

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки260 просмотров
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Есть сайт после разработки которого было выявлено что он начинает грузиться спустя 2.5 секунды.

Нашли кусок кода который в functions.php увеличивает время перед началом

загрузки сайта вот код wp_yf()->check_payments_schedule();

было определено что этот код отвечает за возврат с платежной системы ответ на

Сайт об успешной оплате и обновляет баланс на сумму пополнения.

Программисты сделали это не верно хуком надо переделать что бы эта

Функция работала без нагрузки на сайт.

Так же найти еще пару таких проблем так как после документирования этого куска скорость по плагину

загрузки становится с 3 сек , 1.4 - очевидно есть еще что-то, что вешает

Сильно сайт.

Задачи:

1) переписать проблемные куски кода или оптимизировать (что бы они вообще не давали нагрузку, по поводу

платежной системы код которой дает нагрузку это digiseller.com есть документ подключение апи.)

2) настроить redis (написать инструкцию как нам это сделать на другом сервере)

3) настроить обычное плагин Ное кэширование наподобие Супер Кэша (если

просто включить оно кеширует баланс и т д надо сделать что бы

определённые данные не кешировал, быстрые настройки не работают)

Нужен человек который знает программирование на WordPress, а не просто умеет устанавливать плагины.

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
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