Требуется специалист по laravel

Веб-программированиеЗавершен4 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется доска объявлений на laravel

Сейчас имеется возможность добавлять объявления и оплачивать статус "ВИП" через робокассу. 

Имеется личный кабинет, где пользователи могут редактировать объявления.

Есть кнопка "Оплатить Вип" если объявление еще не имеет статус ВИП.

1) Нужно добавить возможность оплачивать статус ВИП (если объявление еще находится в этом статусе) и чтобы количество оплаченных дней прибавлялось к старым и объявление соответственно отображалось  наверху (сейчас чье объявление последним было оплачено вип - то и наверху) .

2) Нужно добавить возможность поднимать объявление (для обычного пользователя макс 1 раз в день или личного кабинета, у кого статус ВИП до 3 раз в день) - таким образом объявление должно после поднятия находится на 1 месте.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.

Laravel
4 года назад
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexforever1808
Алексей 
36 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$100
1 день
WMZ
Хороший исполнитель, всегда выходит на связь, быстро выполняет задачи. Рекомендую!
Хороший заказчик, всегда на связи, всегда грамотно разъясняет по уточняющим вопросам Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Необходимо реализовать простейший парсер Фейсбук

    Необходимо реализовать простейший парсер Фейсбук.  Работать должен на моей стороне.  Задачи: Парсить ленту новостей ФБ, по ключам(200 ключей), поэтапно в течении, часа, двух, Глубина парсинга, все что было вчера и сегодня. , нагрузка небольшая. запускаться должен ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер Яндекс

    $100

    Необходимо реализовать парсер рекламной выдачи яндекс по поисковым запросам. Capmonster есть, прокси можно использовать, например lte. Необходимо добиться минимальной пропускной способности в 500 запросов за 30 минут.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поставить кнопку push уведомления

    При нажатии на кнопку в торренте до скачивания файла, появляются push уведомления https://torrent-dray.ru/load/filmy_besplatno/serialy/torrent_16/163-1-0-15405 Необходимо установить такую же форму на сайт до скачивания pdf файла pdf https://subscriptions.rambler.ru/gtm/static/rhoroscopes/rhoroscopes-miller-book.pdf

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Установить модули на сайт

    $10

    Необходимо установить пару модулей на сайт ( точнее в админ часть) 1. [url=https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov]https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov[/url] После установки выдает ошибку "[b]Fatal error[/b]: Uncaught Exception: Error: Table 'besthome.oc_fast_comment' doesn't exist Error No: 1146 SELECT * FROM `oc_fast_comment` ORDER BY name in /home/besthome67.ru/public_html/system/library/db/mysqli.php:65 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-приложение

    Нужна помощь с проектом, сжатые сроки Java+postgresql Клиентскую часть на чем угодно Пример интерфейса и компонентов можно посмотреть на картинках Подробности в частном порядке

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разместить и внести правки в купленный скрипт сайта

    Нужно разместить сайт: [url=https://youdate.website/]https://youdate.website/[/url] Документация: [url=https://youdate.website/documentation/]https://youdate.website/documentation/[/url] Прикрепить SMTP, SSL, разместить на сервере, прикрепить домен Выберу исполнителя по адекватной цене и срокам

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировки сайта на вордпрессе.

    Здравствуйте. Мне передали сайт (Вордпресс) для анализа, у которого я обнаружил две главных страницы. Одна страница - переход на главный домен при нажатии на логотип компании. Вторая в меню под названием Главная ведет на второстепенную страницу. Две страницы сидят ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу разработчика

    Здравствуйте, фрилансеры. Мы с командой ищем разработчика, который возьмется за проект сайта-рулетки. Проект из себя представляет платформу для игры с виртуальными скинами из многопользовательской игры CS:GO. Пример похожего сайта(не реклама): [url=https://csgo.run/]https://csgo.run/ [/url] Требования: [list=1][*]Составление ТЗ, плана работы и общей картины исключительно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад