Требуется специалист по laravel

Имеется доска объявлений на laravel

Сейчас имеется возможность добавлять объявления и оплачивать статус "ВИП" через робокассу.

Имеется личный кабинет, где пользователи могут редактировать объявления.

Есть кнопка "Оплатить Вип" если объявление еще не имеет статус ВИП.

1) Нужно добавить возможность оплачивать статус ВИП (если объявление еще находится в этом статусе) и чтобы количество оплаченных дней прибавлялось к старым и объявление соответственно отображалось наверху (сейчас чье объявление последним было оплачено вип - то и наверху) .

2) Нужно добавить возможность поднимать объявление (для обычного пользователя макс 1 раз в день или личного кабинета, у кого статус ВИП до 3 раз в день) - таким образом объявление должно после поднятия находится на 1 месте.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.