Требуется специалист по laravel

Необходимо реализовать простейший парсер Фейсбук. Работать должен на моей стороне. Задачи: Парсить ленту новостей ФБ, по ключам(200 ключей), поэтапно в течении, часа, двух, Глубина парсинга, все что было вчера и сегодня. , нагрузка небольшая. запускаться должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется доска объявлений на laravel
Сейчас имеется возможность добавлять объявления и оплачивать статус "ВИП" через робокассу.
Имеется личный кабинет, где пользователи могут редактировать объявления.
Есть кнопка "Оплатить Вип" если объявление еще не имеет статус ВИП.
1) Нужно добавить возможность оплачивать статус ВИП (если объявление еще находится в этом статусе) и чтобы количество оплаченных дней прибавлялось к старым и объявление соответственно отображалось наверху (сейчас чье объявление последним было оплачено вип - то и наверху) .
2) Нужно добавить возможность поднимать объявление (для обычного пользователя макс 1 раз в день или личного кабинета, у кого статус ВИП до 3 раз в день) - таким образом объявление должно после поднятия находится на 1 месте.
Сразу предлагать примерные сроки и цену.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Необходимо реализовать парсер рекламной выдачи яндекс по поисковым запросам. Capmonster есть, прокси можно использовать, например lte. Необходимо добиться минимальной пропускной способности в 500 запросов за 30 минут.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
При нажатии на кнопку в торренте до скачивания файла, появляются push уведомления https://torrent-dray.ru/load/filmy_besplatno/serialy/torrent_16/163-1-0-15405 Необходимо установить такую же форму на сайт до скачивания pdf файла pdf https://subscriptions.rambler.ru/gtm/static/rhoroscopes/rhoroscopes-miller-book.pdfВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добавить на сайт функцию - возможность поделиться видеофайлом в ватсапе и прочее.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо установить пару модулей на сайт ( точнее в админ часть) 1. [url=https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov]https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov[/url] После установки выдает ошибку "[b]Fatal error[/b]: Uncaught Exception: Error: Table 'besthome.oc_fast_comment' doesn't exist Error No: 1146 SELECT * FROM `oc_fast_comment` ORDER BY name in /home/besthome67.ru/public_html/system/library/db/mysqli.php:65 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна помощь с проектом, сжатые сроки Java+postgresql Клиентскую часть на чем угодно Пример интерфейса и компонентов можно посмотреть на картинках Подробности в частном порядкеЗакрыт4 года назад
Нужно разместить сайт: [url=https://youdate.website/]https://youdate.website/[/url] Документация: [url=https://youdate.website/documentation/]https://youdate.website/documentation/[/url] Прикрепить SMTP, SSL, разместить на сервере, прикрепить домен Выберу исполнителя по адекватной цене и срокамЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мне передали сайт (Вордпресс) для анализа, у которого я обнаружил две главных страницы. Одна страница - переход на главный домен при нажатии на логотип компании. Вторая в меню под названием Главная ведет на второстепенную страницу. Две страницы сидят ...Закрыт4 года назад
Нужно парсить результат поиска по сайту Ебей и загрузить данные на сайт WoocomerceВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, фрилансеры. Мы с командой ищем разработчика, который возьмется за проект сайта-рулетки. Проект из себя представляет платформу для игры с виртуальными скинами из многопользовательской игры CS:GO. Пример похожего сайта(не реклама): [url=https://csgo.run/]https://csgo.run/ [/url] Требования: [list=1][*]Составление ТЗ, плана работы и общей картины исключительно ...Закрыт4 года назад