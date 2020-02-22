Парсер Яндекс

Доброго дня. Есть магазин, написанный на Кохане. Магазин расширяется, появилась необходимость продвигать его в других регионах. В связи с этим нужна доработка, позволяющая создавать региональные домены на базе основного и продвигать их как самостоятельные сайты. Работа в ...