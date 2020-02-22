Интеграция Landbot, AmoCRM и GoogleAnalytics

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки221 просмотр
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Используем сервис чат-ботов LandBot,

сейчас настроена автоматическая передача заявок в AmoCRM

Необходимо подключить к этой цепочке GoogleAnalytics, чтобы передавался Client ID

4 года назад
igorisner
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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