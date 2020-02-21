Запустить программу в докере

Нужна помощь)Есть такой проект на гитхабе - brozzler, это бот вебархива для архивирования сайтов в warc формат.Есть готовые образы в докер хабе, одним образом и оркестром. Но у меня не получилось его запустить корректно, то он выдавал ошибку, то сделал не то, что нужно - выкачал тексты без форматирования, без картинкок и без js скриптов и прочего. Может быть достаточно будет пересобрать докерфайл, может быть надо будет посмотреть его опции, чтобы он корректно заработал.Задача - его запустить и пощупать))посмотреть, что он в итоге выдает.Как это будет выглядеть - на любой машине, на вашей, на моей, на удаленном сервере запускаем докер контейнер и задаем ему в работу три-четыре сайта.