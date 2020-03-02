Правки по бронированию

Добрый день!

1. На сайте https://panch-tour.com.ua/в админке и на странице https://panch-tour.com.ua/newtestform настроить правильный выборвремени и места отправления для каждого места посадки на любой рейс. Оно разное

для каждого места посадки для каждого рейса.

2. В распечатку билета добавить:

2.1. встроку Отправление - место посадки

2.2. вкорешок билета добавить номер телефона клиента (в строку с ФИ)

3. В админке сайта на вкладке Заказы - Посмотретьбилет добавить место посадки иправильное место высадки.

4. В админке сайта на вкладке Заказы добавить возможность поиска билета по фамилии и номеру телефона.

5. Все это перенести на сайт https://24bilet.com/

Бюджет небольшой, без посредников.

Сразу указывайте цену и сроки.