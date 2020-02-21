Написать код для сайта

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Веб-программированиеЗакрыт3 заявки225 просмотров
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Нужен сервис подсчета оттока клиентов.

этакий калькулятор.

пример: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYiNV-AB_wdb--V5XFGgx6USGpCsCJk8U0Jk__k5W5g/edit#gid=0

1. Пользователь задает в поиске ключевое слово (например название компании)

2. Мы выдаем ему список выдачи ТОП10

3. Он отмечает галочками негатив

4. Если  получится автоматически подтягивать данные с Яндекс-вордстат... будет супер, если нет

то делаем поле для указания, в ручную.

5. Мы выдаем результат

Ставить код будем на сайт ВордПресс

4 года назад
minus90
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад