Написать код для сайта

Нужно "прикрутить" готовый шахматный движок Есть движок [url=https://github.com/nmrugg/stockfish.js/]https://github.com/nmrugg/stockfish.js/[/url] есть готовая доска [url=https://www.chessboardjs.com/]https://www.chessboardjs.com/[/url] при работе движка нужно отображать варианты ходов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сервис подсчета оттока клиентов.
этакий калькулятор.
пример: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EYiNV-AB_wdb--V5XFGgx6USGpCsCJk8U0Jk__k5W5g/edit#gid=0
1. Пользователь задает в поиске ключевое слово (например название компании)
2. Мы выдаем ему список выдачи ТОП10
3. Он отмечает галочками негатив
4. Если получится автоматически подтягивать данные с Яндекс-вордстат... будет супер, если нет
то делаем поле для указания, в ручную.
5. Мы выдаем результат
Ставить код будем на сайт ВордПресс
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