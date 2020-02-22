Бот вконтакте

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Веб-программированиеЗавершен6 заявок293 просмотра
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Бот для проведения фотоконкурса ВК. Нужно брать фотки из альбома, подписывать их номерами и создавать опрос по 2 фотографии.  Победителя опроса публиковать следующим постом. Срок голосования 6 часов. И так пока есть новые фотки в альбоме. Если нет фоток, ожидать пока пользователи добавят. 

4 года назад
holdem71
Андрей 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад
$5
5 дней
Это тот редкий случай, когда результат превзошёл все мои ожидания! Нереально быстро, качественно и с полным мануалом по установке. Рекомендую и в будущем планирую продолжить Сотрудничество. Да и кстати хочу заметить, что Аркадий оперативно отвечает на сообщения, это большая редкость.
Четкое описание задачи, честный и порядочный заказчик, был рад сотрудничеству! Рекомендую!
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