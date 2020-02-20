Установить и настроить приложение на CodeIgniter

У клиента есть дизайн для сайта https://projects.invisionapp.com/share/G7VVHRXACV6#/screens/396437091 Он хочет его построить на React js. (или на тех страницах, где можно избежать джаваскрипта, а использовать Parallax анимации). Бекенд и апи будет разработан нами на YII2 Не смотря на Invision ...