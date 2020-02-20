Установить и настроить приложение на CodeIgniter

Это большой и сложный проект, написанный на CodeIgniter. Проект старый, бардачный, использует CodeIgniter 3, Bootstrap 3, jQuery. Необходим опыт работы с PHP/MySql, ООП 5 лет и более. Обязательно иметь опыт с ООП языками (такими как Java, C++), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо установить приложение на сервер и настроить чтобы оно полноценно работало
Есть документация вся необходимая
Исполнитель должен иметь опыть работы с CodeIgniter + иметь опыт работы с настройкой хостингов, смтп..
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