Разработать на python функционал заполнения текстовых файлов формата RTF/MS WORD через подставление данных из API по переменным. Также реализовать простейшую административную панель, в которой есть дри рстраницы: 1) список переменных для автоподстановки в шаблоны 2) список шаблонов 3) вызов функции подстановки данных в определенный шаблон. Стоимость ориентировочно: 15000 рублей, срок: 7 дней. Постоплата (предоплаты нет, тк задача мелкая). Возможна работа с почасовой оплатой, выплаты исполнителю еженедельно, ориентируемся на ставку до 500 руб в час. Готовы обсуждать