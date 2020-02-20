Есть разработанный проект на Phalcon. Необходимо доработать проект согласно ТЗ, которое скину кандидатам. В ответе обязательно указывайте примеры выполненных работ на Phalcon – без этого кандидатура рассматриваться не будет. В самом начале отклика укажите слово "phalcon"
Разработать на python функционал заполнения текстовых файлов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать на python функционал заполнения текстовых файлов формата RTF/MS WORD через подставление данных из API по переменным. Также реализовать простейшую административную панель, в которой есть дри рстраницы: 1) список переменных для автоподстановки в шаблоны 2) список шаблонов 3) вызов функции подстановки данных в определенный шаблон. Стоимость ориентировочно: 15000 рублей, срок: 7 дней. Постоплата (предоплаты нет, тк задача мелкая). Возможна работа с почасовой оплатой, выплаты исполнителю еженедельно, ориентируемся на ставку до 500 руб в час. Готовы обсуждать
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