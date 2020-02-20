Адаптация шаблона (генератор статики Hugo/Jekyll)

Сразу прошу не беспокоить тех, кто никогда не работал с генераторами статических сайтов типа Jekyll и т.п или не готов разбираться с документацией.

Есть очень простой шаблон HTML + CSS, необходимо натянуть его на генератор статики HUGO (gohugo.io/). От фрилансера требуется понимание того, что такое шаблонизатор, что такое генератор статических сайтов и т.д. Оформить все необходимо в виде темы через hugo new theme. Документацию можно найти тут - https://gohugo.io/templates/

Прошу указать стоимость работы. Связь желательно телеграм.