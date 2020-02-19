Opencart - 1С

Есть сайт на Opencart 2.3

Установлен мод

Обмен данными с 1C v8.x (Tesla-Chita)

УТ (Украина) редакция 11 (11.4.1.273)

Есть несколько задач

1. Не выгружаются все заказы с магазина в 1С, выгружаются только если выставлен один из статусов в настройках мода https://c2n.me/45VsTod

тогда только несколько заказов у которых есть это статус - выгружаются.

А статусов у заказов может быть разных много.

Нужно сделать чтоб с любым статусом, все заказы выгружались.

2. Почему-то в заказы в 1С не передается ИД товара который куплен, и нет его Опций (с которыми он был куплен. )

При этом ИД товара есть и в базе опенкарта, и в 1С.

xml прикрепляю

http://joxi.ru/nAygQnRHjkWOqm

http://joxi.ru/n2YoBejfZ0nGOr

GUID пустой у товара

ИД товара нет https://c2n.me/463pGUr

Опций тоже нет.

Нужно решить вопросы, доработать мод, чтоб он передавал в 1С необходимые данные, и был 2х сторонний обмен (как это заложено в моде по умолчанию)

Ваше цены/сроки?