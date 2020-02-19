Opencart - 1С

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Opencart 2.3
Установлен мод
Обмен данными с 1C v8.x (Tesla-Chita)
Есть несколько задач
1. Не выгружаются все заказы с магазина в 1С, выгружаются только если выставлен один из статусов в настройках мода https://c2n.me/45VsTod
тогда только несколько заказов у которых есть это статус - выгружаются.
А статусов у заказов может быть разных много.
Нужно сделать чтоб с любым статусом, все заказы выгружались.
2. Почему-то в заказы в 1С не передается ИД товара который куплен, и нет его Опций (с которыми он был куплен. )
При этом ИД товара есть и в базе опенкарта, и в 1С.
xml прикрепляю
GUID пустой у товара
ИД товара нет https://c2n.me/463pGUr
Опций тоже нет.
Нужно решить вопросы, доработать мод, чтоб он передавал в 1С необходимые данные, и был 2х сторонний обмен (как это заложено в моде по умолчанию)
Ваше цены/сроки?
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