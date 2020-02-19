Сделать правки по проекту по фронтенду

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки185 просмотров
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Сделать правки по проекту по фронтенду https://docs.google.com/document/d/1XJcvmvt_oYNEhbxx5mccxbVtnX1GRBApwajnB1wxIks/edit?usp=sharing

Задание в приложение от вас жду сроки и бюджет.

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
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