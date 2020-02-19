Сделать правки по проекту по фронтенду

Приветствую коллеги, есть правки по вп сайту с плагином WPBakery. Из проблем: 1. Главная состоит из блоков, в которые надо вручную добавлять товары. Это надо исправить: Реализовать для главой страницы каждого города возможность выбирать из списка рубрики, которые надо ...