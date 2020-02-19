Wordpress правки шаблона

Добрый день, Артур, написал вам на Freelancehunt, был бы признателен за ответ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую коллеги, есть правки по вп сайту с плагином WPBakery.
Из проблем:
1. Главная состоит из блоков, в которые надо вручную добавлять товары.
Это надо исправить:
Реализовать для главой страницы каждого города возможность выбирать из списка рубрики, которые надо выводить на главную.
В блок рубрики на главную выводить товары у которых отмечена галочка "выводить на главную"
2. Карточка товара состоит из блоков конструктора WPBakery.
Надо взять вёрстку карточки, свойства товара сделать отдельными свойствами через ACF и вывести в вёрстку как и было ранее. Только чтобы теперь редактировалось через отдельные поля, а не через конструктор сайтов.
Собственно сайт ekcmg.ru, товары - это карточки компаний.
Это надо поправить, от вас жду стоимость и срок.
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