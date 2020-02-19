Wordpress правки шаблона

Приветствую коллеги, есть правки по вп сайту с плагином WPBakery.

Из проблем:

1. Главная состоит из блоков, в которые надо вручную добавлять товары.

Это надо исправить:

Реализовать для главой страницы каждого города возможность выбирать из списка рубрики, которые надо выводить на главную.

В блок рубрики на главную выводить товары у которых отмечена галочка "выводить на главную"

2. Карточка товара состоит из блоков конструктора WPBakery.

Надо взять вёрстку карточки, свойства товара сделать отдельными свойствами через ACF и вывести в вёрстку как и было ранее. Только чтобы теперь редактировалось через отдельные поля, а не через конструктор сайтов.

Собственно сайт ekcmg.ru, товары - это карточки компаний.

Это надо поправить, от вас жду стоимость и срок.