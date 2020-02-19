Перевести сайт с IP платформы на Wordpress

Есть сайт transmissionpro.ru на самописной CMS на PHP с MySQL. Нужно, чтобы было место (адрес скрипта), где некая форма, которую заполняет пользователь скрипта, вводит данные(название, описание, картинка, указание марки автомобиля и модели, опционально видео) и дальше: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
Нужно сайт nailcouture . ru (IP платформа)
Перевести на движок Wordpress
С возможностью через админку редактироваться контент , цены , фото и тд.
Кто готов взять прошу написать сроки и цену.
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