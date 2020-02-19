Перевести сайт с IP платформы на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок147 просмотров
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Приветствую 

Нужно сайт nailcouture . ru (IP платформа)

Перевести на движок Wordpress 

С возможностью через админку редактироваться контент , цены , фото и тд.

Кто готов взять прошу написать сроки и цену.

WordPress
4 года назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад