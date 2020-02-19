Поправить jscript_ajax_cart.js в движке магазина Vamshop

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Наблюдается сбой в работе скрипта: если позиций товара в корзине до 19 -- все

работает нормально если 20 и более, скрипт перестает работать (не

происходит перерасчет, удаление и др. функции)

19 позиций, все нормально, 20 не работает.

Ajax
4 года назад
cosmogalaxy
Роман 
54 годаВьетнам
8 лет в сервисе
Был
2 года назад