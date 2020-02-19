Есть сайт transmissionpro.ru на самописной CMS на PHP с MySQL. Нужно, чтобы было место (адрес скрипта), где некая форма, которую заполняет пользователь скрипта, вводит данные(название, описание, картинка, указание марки автомобиля и модели, опционально видео) и дальше: 1. ...
Поправить jscript_ajax_cart.js в движке магазина Vamshop
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наблюдается сбой в работе скрипта: если позиций товара в корзине до 19 -- все
работает нормально если 20 и более, скрипт перестает работать (не
происходит перерасчет, удаление и др. функции)
19 позиций, все нормально, 20 не работает.
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