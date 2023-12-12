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- $100WordPressБитриксПоисковые системы (SEO)10 заявокОткрыт6 дней назад
Сервер Intel Xeon E-2236 6х3.4 ГГц б 64 ГБ DDR4, 2 × 960 ГБ SSD SATA + 2 × 4000 ГБ HDD SATA , CentOS 7 x86_64б Битрикс веб окружение 7.4.3 (nginx, ...Системное администрирование4 заявкиОткрыт11 дней назад
- $800
Здравствуйте! Мы хотим сделалась сайт с функцией интернет магазина на платформе 1с битрикс У нас есть шаблон Аспро https://moda.max-demo.ru/?_gl=1%2A1khayrp%2A_ga%2AMTc0OTYwNTkwLjE3MDEzNDgyMzM.%2A_ga_4VWWKV9SDH%2AMTcwMTg1Mzc1MC4xLjEuMTcwMTg1MzkxNS4wLjAuMA Укажите стоимость без учета лицензии битрикса и шаблона Аспро Информация о сайте ...Сайты «под ключ»7 заявокОткрыт16 дней назад
- $30
Необходимо спарсить товары Описание , характеристики, картинку для дальнейшего размещения на сайте 1с битриксБитриксСайт на Битрикс1С-БитриксВеб-программирование1 заявкаОткрыт19 дней назад
Задача добавить 4 блока на сайт на 1с - битрикс Дедлайн: 23.12.2023 Задачи по Доработке: 1. Блок "Какие конкретно задачи решаем": Формат: Слайдер или плитка Структура Блока: Заголовок Краткое описание Примеры задач: ...................... 2. Блок ...Системы управления (CMS)3 заявкиОткрыт21 день назад
- $2300
Задача сделать новый сайт для интернет магазина инструменов для авто и дома. Необходима интеграция с 1С.Интернет-магазины14 заявокОткрыт23 дня назад
- $300
Сайт рекламно-производственной компании - оператора наружной рекламы. Текущая версия CMS - Drupal 7. В поисковой выдаче начали обгонять конкуренты. Устаревшая админка и однотипные блоки уже не позволяют развивать сайт в соответствии с современными требованиями. Прямо ...Сайты «под ключ»6 заявокОткрыт23 дня назад
Здравствуйте, ТЗ и описание задачи прилагается в файле ниже. Пишите у кого есть подобный опыт и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.Веб-программирование4 заявкиОткрыт24 дня назад
Требуется разработка и внедрение CRM системы для организации управления сделок на основе входящих писем от клиентов. В основном коммуникация с заказчиками строится на email переписке, поэтому требуется рабочий почтовый сервер (не такой как в битрикс24, ...БитриксПрикладное ПО4 заявкиОткрытмесяц назад
- $30
Есть сайт на bitrix, нужно наполнить его по схожей структуре как на сайте - https://perm.razgruzchiki.ru/ , нужно будет взять текст, из каждой странице, запросить у chat GPT чтобы он SEO улучшил текста, потом проверить ...БитриксКопирайтинг29 заявокЗакрыт6 дней назад
- $50
Два сайта Битрикс на одной админке: https://opteltreco.ru/ https://rutrike.ru/ Сайты сделаны на решении маркетплейса Битрикс. Если ввести что-то в поисковую строку и начать поиск, выдаёт "не удаётся получить доступ к сайту". ...БитриксВеб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Привет. Есть интернет-магазин на 1С-Битрикс (15 тыс. товаров, 2 склада). Надо выгрузить эти товары в 1С-Фреш.Розница (если нужна другая версия - купим нужную) и настроить обмен и пр.1С-программирование4 заявкиЗакрыт9 дней назад
настроить телефониюБитриксСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 дней назад
- $100
Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50. И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии. Задача. Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24. ...БитриксСайт на Битрикс1С-БитриксСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрытмесяц назад
Необходимо структуру (ОПЕНКАРТ) выгруженную уже на сайт в хаотичном порядке и названиями , сопоставить или распределить товары по структуре (БИТРИКС)OpenCartБитриксИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 дней назад
- $15
Сайт на битрикс, ошибка доставки - вебмастер не принимает фид из за того что в нем нет условий доставки. но во встроеном функционале битрикса нет возможности добавить доставку. Нужно исправить ошибку и чтобы вебмастер ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 дней назад
Есть готовая статичная верстка (см. вложение). Необходимо сделать шаблон на Битрикс Малый бизнес на основе этой верстки. В заявке указывайте цену и срок.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 дней назад
Срочно очень нужна помощь баги на сайте под 1с битрикс.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт22 дня назад
Необходимо запустить счетчик акции. https://skr.sh/sMnQBLEyWeG.png Сайт на битриксе https://mamskazka.ru/discount/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт24 дня назад
Здравствуйте, ищем верстальщика для сайта, который в дальнейшем натянем на Битрикс Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/59e70101697049beb7beeb9841c6bcfc?pvs=4БитриксHTML-верстка8 заявокЗакрытмесяц назад