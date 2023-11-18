SEO-оптимизация

Добрый день всем. Интересует сео оптимизация и продвижение в поиске молодого сайта грузоперевозок. На "состояние пациента" можно посмотреть здесь: gruzovoe-taxi.dp.ua . Не исключается также размещение сайта в контекстной рекламе. Интересует примерный бюджет продвижения и ...
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- Google AdsSEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)15 заявокОткрыт17 дней назад
- $300
Сайт рекламно-производственной компании - оператора наружной рекламы. Текущая версия CMS - Drupal 7. В поисковой выдаче начали обгонять конкуренты. Устаревшая админка и однотипные блоки уже не позволяют развивать сайт в соответствии с современными требованиями. Прямо ...PHPДизайн сайтаDrupalБитриксSEO-оптимизацияСайты «под ключ»6 заявокОткрыт23 дня назад
1. Общее описание сайта: - Тематика: Бар. - Целевая аудитория: взрослые пользователи, любители баров и ресторанов. - Основная функциональность: информация о баре, ...SEO-оптимизацияСайты «под ключ»21 заявкаОткрыт25 дней назад
Мы ищем опытного SEO специалиста для проектной работы над новым веб-сайтом, который находится в стадии разработки. Ваша задача - провести SEO оптимизацию и настройку для нового сайта, а также предоставить разработчикам рекомендации с учетом SEO ...SEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт3 дня назад
Интересует сео продвижения данного сайта. ( https://up-game.pro ) Просьба - указывать стоимость работ, план работ (коротко что будете делать ) Сайт нужно подготовить перед рекламой в google ads, устранить все недочеты.Google AdsSEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт18 дней назад
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Цель проекта: Разработать привлекательный и информативный лендинг для агентства недвижимости с целью привлечения клиентов и улучшения пользовательского опыта. Основные требования: Дизайн должен отражать профессионализм и надежность агентства. Использование ...Дизайн лендингаФорма обратной связиSEO-оптимизацияДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и нечинают по другому работать, нужно будет провести seo оптимизацию и выводить видео в топ более подробные обсуждение ...SEO-оптимизацияСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется увеличить аудиторию в Вайбер сообществе. В сообществе на данный момент 2 чел. (канал новый). Это должны быть не боты. Необходимо привлечь реальных живых целевых подписчиков. Тема канала: (Религия, энциклопедия, факты). СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ - ...SEO-оптимизацияСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрытмесяц назад
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытмесяц назад
Сайт: www.ra-lewinski.de Основные задачи: 1. Увеличить скорость загрузки сайта для мобильных устройств. 2. Исправить технические ошибки согласно предоставленному ТЗ. 3. Рассмотреть возможность легкого редизайна и обновления существующего сайта. 4. Провести ...WordPressСайт на WordPressSEO-оптимизацияВеб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
1. Внутренняя оптимизация (Ну по сути шаблон) 2. Onpage 3. Создание посадочных страниц под существующую семантику 4. Работы с поведением пользователей 5. Мобильная версия ( на первое место ) mobile first 6. Backlinks Приоритеты и ...TildaSEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытмесяц назад
Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час. Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы ...JavascriptUbuntuVue.jsNuxt.jsCloudFlareSEO-оптимизацияВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется сделать качественный сайт на wix с хорошей сео оптимизацией Около 15 похожих страниц Дизайн один из готовых шаблонов Более точное тех задание смогу предоставить в ...WixSEO-оптимизацияСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Нужна статья Исходная статья - https://ad.pp.ru/top-soft-skills-dlya-digital Требования: До 10к символов До 20% воды До 40% спамм seo оптимизация не обязательно Жду Ваши предложения с ценой за 1к или всю статью.SEO-оптимизацияКопирайтинг13 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $70
Добрый день, очень нужен список форумом, досок объявлений, гостевых книг. Нам для seo оптимизации сайта нужны списки актуальных сайтов по типу: Форумы Доски объявлений Гостевые книги И так далее СНГ и ближнее зарубежье (Прибалтика ...SEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Здравствуйте, запустили новый интернет- магазин. Ищем специалиста, который настроит: 1) переходы на запрашиваемые страницы в поисковых системах 2) счетчики Гугл аналитики и Яндекс метрикиSEO-оптимизацияИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется СЕО специалист для долгосрочного сотрудничества. Тематика сайта: компрессорное оборудование. https://promcomp.kz Работаем по всему Казахстану. Обязательно опыт работы с оборудованием.SEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт3 месяца назад
Мы ищем опытного и креативного копирайтера, который поможет нам обновить и улучшить текстовое описание продукции нашей компании Tasnim. Наша компания специализируется на предоставлении качественных товаров в сфере пищевых добавок и косметики. Цель проекта: Пересмотреть ...SEO-оптимизацияКопирайтинг6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте, есть старый сайт lavkaroz.ru , сделан новый сайт new.lavkaroz.ru с новым дизайном и новой структурой, необходим переезд и оптимизация с минимальными потерями. Товары на новом сайте созданы и отличаются от старого.SEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужен сайт с продуманным, стильным и современным дизайном, юзабилити и юзер интерфейсом. На сайте должны быть следующие разделы: - Новинки - Популярное сейчас - Лучшее за все время. - Тематические топы или ...DLESEO-оптимизацияСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 месяца назад