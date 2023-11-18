Заказать SEO-оптимизация

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  • Продвижение сайта грузоперевозок

    Добрый день всем. Интересует сео оптимизация и продвижение в поиске молодого сайта грузоперевозок. На "состояние пациента" можно посмотреть здесь: gruzovoe-taxi.dp.ua . Не исключается также размещение сайта в контекстной рекламе. Интересует примерный бюджет продвижения и ...

    Google AdsSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Установить на сайт модули для внутреннего SEO (drupal разработчик)

    $300

    Сайт рекламно-производственной компании - оператора наружной рекламы. Текущая версия CMS -  Drupal 7. В поисковой выдаче начали обгонять конкуренты. Устаревшая админка и однотипные блоки уже не позволяют развивать сайт в соответствии с современными требованиями. Прямо ...

    PHPДизайн сайтаDrupalБитриксSEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Бар

    1. Общее описание сайта: - Тематика: Бар. - Целевая аудитория: взрослые пользователи, любители баров и ресторанов. - Основная функциональность: информация о баре, ...

    SEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Открыт
    25 дней назад

  • SEO Специалист

    Мы ищем опытного SEO специалиста для проектной работы над новым веб-сайтом, который находится в стадии разработки. Ваша задача - провести SEO оптимизацию и настройку для нового сайта, а также предоставить разработчикам рекомендации с учетом SEO ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    3 дня назад

  • Seo оптимизация и продвижение и настройка Google Ads

    Интересует сео продвижения данного сайта. ( https://up-game.pro ) Просьба - указывать стоимость работ, план работ (коротко что будете делать )  Сайт нужно подготовить перед рекламой в google ads, устранить все недочеты.

    Google AdsSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    18 дней назад

  • Дизайн лендинга агентства недвижимости

    $200

    Цель проекта: Разработать привлекательный и информативный лендинг для агентства недвижимости с целью привлечения клиентов и улучшения пользовательского опыта. Основные требования: Дизайн должен отражать профессионализм и надежность агентства. Использование ...

    Дизайн лендингаФорма обратной связиSEO-оптимизация
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Оптимизация YouTube

    Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и нечинают по другому работать, нужно будет провести seo оптимизацию и выводить видео в топ более подробные обсуждение ...

    SEO-оптимизация
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Раскрутка Вайбер сообщества

    $100

    Требуется увеличить аудиторию в Вайбер сообществе. В сообществе на данный момент 2 чел. (канал новый). Это должны быть не боты. Необходимо привлечь реальных живых целевых подписчиков. Тема канала: (Религия, энциклопедия, факты). СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ - ...

    SEO-оптимизация
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Оптимизация, частичный редизайн и SEO оптимизация сайта на WordPress

    Сайт: www.ra-lewinski.de Основные задачи: 1. Увеличить скорость загрузки сайта для мобильных устройств. 2. Исправить технические ошибки согласно предоставленному ТЗ. 3. Рассмотреть возможность легкого редизайна и обновления существующего сайта. 4. Провести ...

    WordPressСайт на WordPressSEO-оптимизация
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • SEO Tilda на англ

    1. Внутренняя оптимизация (Ну по сути шаблон) 2. Onpage 3. Создание посадочных страниц под существующую семантику 4. Работы с поведением пользователей 5. Мобильная версия ( на первое место ) mobile first 6. Backlinks Приоритеты и ...

    TildaSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Сверстать сайт, и подключить к нему бек-энд

    Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час. Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы ...

    JavascriptUbuntuVue.jsNuxt.jsCloudFlareSEO-оптимизация
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Wix сайт

    Требуется сделать качественный сайт на wix с хорошей сео оптимизацией Около 15 похожих страниц Дизайн один из готовых шаблонов Более точное тех задание смогу предоставить в ...

    WixSEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайт статьи

    $100

    Нужна статья Исходная статья - https://ad.pp.ru/top-soft-skills-dlya-digital Требования: До 10к символов До 20% воды До 40% спамм seo оптимизация не обязательно Жду Ваши предложения с ценой за 1к или всю статью.

    SEO-оптимизация
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Собрать или спарсить список форумов

    $70

    Добрый день, очень нужен список форумом, досок объявлений, гостевых книг. Нам для seo оптимизации сайта нужны списки актуальных сайтов по типу: Форумы Доски объявлений Гостевые книги И так далее СНГ и ближнее зарубежье (Прибалтика ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • SEO-оптимизация интернет-магазина

    $10

    Здравствуйте, запустили новый интернет- магазин. Ищем специалиста, который настроит: 1) переходы на запрашиваемые страницы в поисковых системах 2) счетчики Гугл аналитики и Яндекс метрики

    SEO-оптимизация
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • СЕО оптимизация сайта

    Требуется СЕО специалист для долгосрочного сотрудничества. Тематика сайта: компрессорное оборудование. https://promcomp.kz Работаем по всему Казахстану. Обязательно опыт работы с оборудованием.

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Переработка каталога продукции для компании Tasnim

    Мы ищем опытного и креативного копирайтера, который поможет нам обновить и улучшить текстовое описание продукции нашей компании Tasnim. Наша компания специализируется на предоставлении качественных товаров в сфере пищевых добавок и косметики. Цель проекта: Пересмотреть ...

    SEO-оптимизация
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • SEO оптимизация сайта

    Здравствуйте, есть старый сайт lavkaroz.ru , сделан новый сайт new.lavkaroz.ru с новым дизайном и новой структурой, необходим переезд и оптимизация с минимальными потерями. Товары на новом сайте созданы и отличаются от старого.

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сайт с сериалами на DLE с модулями добавления сериалов и SEO

    Нужен сайт с продуманным, стильным и современным дизайном, юзабилити и юзер интерфейсом. На сайте должны быть следующие разделы: - Новинки - Популярное сейчас - Лучшее за все время. - Тематические топы или ...

    DLESEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад