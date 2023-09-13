Собрать или спарсить список форумов

Добрый день, очень нужен список форумом, досок объявлений, гостевых книг.



Нам для seo оптимизации сайта нужны списки актуальных сайтов по типу:

Форумы

Доски объявлений

Гостевые книги

И так далее

СНГ и ближнее зарубежье (Прибалтика и так далее)



Список должен быть как минимум так как в примере:

https://ad.pp.ru/19-spisok-forumov-sng

(тут собран нами список из почти тысячи форумов)



Прошу указывать сразу примерную стоимость за определенное количество и срок.