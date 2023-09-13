Собрать или спарсить список форумов

Пишите отзыв на яндекс картах, скидываете скрин что вы его написали и отправили, ждем пока опубликуют, после публикации яндексом, скину деньги на карту сбера. Отзыв можете сами придумать, либо я помогу. Но в любом случае ...
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Добрый день, очень нужен список форумом, досок объявлений, гостевых книг.
Нам для seo оптимизации сайта нужны списки актуальных сайтов по типу:
Форумы
Доски объявлений
Гостевые книги
И так далее
СНГ и ближнее зарубежье (Прибалтика и так далее)
Список должен быть как минимум так как в примере:
https://ad.pp.ru/19-spisok-forumov-sng
(тут собран нами список из почти тысячи форумов)
Прошу указывать сразу примерную стоимость за определенное количество и срок.
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