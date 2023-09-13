Собрать или спарсить список форумов

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Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок8 просмотров
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Добрый день, очень нужен список форумом, досок объявлений, гостевых книг.

Нам для seo оптимизации сайта нужны списки актуальных сайтов по типу:
Форумы
Доски объявлений
Гостевые книги
И так далее
СНГ и ближнее зарубежье (Прибалтика и так далее)

Список должен быть как минимум так как в примере:
https://ad.pp.ru/19-spisok-forumov-sng
(тут собран нами список из почти тысячи форумов)

Прошу указывать сразу примерную стоимость за определенное количество и срок.

3 месяца назад
Scryator
Антон 
33 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад