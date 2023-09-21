Scryator

Антон Scryator

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен копирайт статьи

    Требуется копирайт статьи с сохранением до 80% оригинальных символов. Предпочтительно минимальное количество спама и отсутствие SEO-оптимизации. Ознакомьтесь с исходным текстом и укажите свою цену и сроки выполнения в отклике.

    Рерайт статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайт статьи

    $100

    Требуется написать статью до 10,000 символов на основе исходного материала. Ограничение: не более 20% воды и 40% спама. SEO-оптимизация не обязательна. Ожидаются предложения с ценой за 1,000 символов или за всю статью.

    Рерайт статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Собрать или спарсить список форумов

    $70

    Требуется собрать или спарсить список актуальных форумов, досок объявлений и гостевых книг для SEO оптимизации. Интересуют сайты из СНГ и ближнего зарубежья. Примерный объем - как в приведенном примере. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Поиск информацииSEO
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайт статьи

    Требуется рерайт статьи для статейного сайта. Исходные статьи предоставляются с указанием ссылок. Оцените работу и предложите свои цены. Идеально для фрилансеров, знакомых с рерайтингом и имеющих опыт в написании статей.

    Рерайт статей
    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад