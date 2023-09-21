Требуется копирайт статьи с сохранением до 80% оригинальных символов. Предпочтительно минимальное количество спама и отсутствие SEO-оптимизации. Ознакомьтесь с исходным текстом и укажите свою цену и сроки выполнения в отклике.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг25 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется написать статью до 10,000 символов на основе исходного материала. Ограничение: не более 20% воды и 40% спама. SEO-оптимизация не обязательна. Ожидаются предложения с ценой за 1,000 символов или за всю статью.Копирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Требуется собрать или спарсить список актуальных форумов, досок объявлений и гостевых книг для SEO оптимизации. Интересуют сайты из СНГ и ближнего зарубежья. Примерный объем - как в приведенном примере. Укажите стоимость и сроки выполнения.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется рерайт статьи для статейного сайта. Исходные статьи предоставляются с указанием ссылок. Оцените работу и предложите свои цены. Идеально для фрилансеров, знакомых с рерайтингом и имеющих опыт в написании статей.Рерайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад