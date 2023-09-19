Здравствуйте уважаемые!



Я владелец статейного сайта, но разбираюсь только в рекламе, периодически нужны статьи.

Сегодня хочу заказать рерайт статьи, мы всегда указываем ссылки на исходные статьи, поэтому данный метод написания нам подходит.



Прошу оценить статью и предоставить свои цены, спасибо большое!



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