Рерайт статьи

РерайтингЗакрыт8 заявок66 просмотров
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Здравствуйте уважаемые!

Я владелец статейного сайта, но разбираюсь только в рекламе, периодически нужны статьи.
Сегодня хочу заказать рерайт статьи, мы всегда указываем ссылки на исходные статьи, поэтому данный метод написания нам подходит.

Прошу оценить статью и предоставить свои цены, спасибо большое!

Ссылка на исходную статью - https://ad.pp.ru/top-vrednyh-privychek

3 месяца назад
Scryator
Антон 
33 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Был
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