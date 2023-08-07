Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Переписать статью своими словами Дам ссылку на исходный материал вам нужно будет его переписать под наш сайт. По оплате: для начала могу предложить 30-40 ...
Перефразировать и дополнить в стиле научно-познавательной статье
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для переформулировки текста о луне в научном стиле. Нашей целью является создание более точного описания естественного спутника Земли с использованием научной терминологии и структуры.
Идеальный кандидат должен обладать хорошим пониманием астрономии и физики, а также способностью перефразировывать текст, чтобы передать более технические и точные аспекты изучения луны.
Главная задача копирайтера заключается в том, чтобы создать описание луны, основанное на фактах, научных исследованиях и общепринятых теориях, чтобы представить ее как объект интереса для научного сообщества и широкой аудитории.
Описание должно включать следующие темы:
1. Физические характеристики луны, включая ее размеры, массу, поверхность и внутреннюю структуру.
2. Методы и инструменты, используемые для изучения луны, включая орбитальные миссии и миссии на поверхность, а также планетарные луноходы.
3. Геологические особенности луны, такие как кратеры, горы, долины и реголит.
4. Формирование луны и принятые научные теории об этом процессе.
5. Влияние луны на Землю, включая приливы и состояние атмосферы.
Требования:
- Глубокое знание астрономии и физики, особенно в отношении спутника Земли - луны.
- Способность использовать научную терминологию и стиль письма.
- Опыт работы в области научных текстов или журналистики будет плюсом.
- В крайнем случае изучение материалов, которые я вышлю для работы.
Если вы обладаете интересом к науке и способностью переформулировать тексты с использованием научных подходов, приглашаем вас поделиться своими идеями и экспертным знанием, чтобы создать более точное и увлекательное описание луны в научном стиле. Добро пожаловать в мир научных открытий и познания!
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