Нужно наполнить новостями сайт обзоров

Необходимо написать по 7 РЕЛЕВАНТНЫХ вопросов с короткими ответами под каждую статью (список 38 урлов предоставлю). Каждый вопрос с ответом в районе 200зн. К каждой статье 7 вопросов не менее 1400зн.б/п ...
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Добрый день.
Требуется наполнить сайт-обзорщик интернет-магазинов.
Оплата 40 руб/1000 символов б/п. Ограничений в кол-ве написанных обзоров нет.
Из требований: грамотный русский язык, умение работать в Word и уникальность текста не ниже 95%+
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