Нужно наполнить новостями сайт обзоров

РерайтингЗакрыт7 заявок55 просмотров
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Добрый день.

Требуется наполнить сайт-обзорщик интернет-магазинов.

Оплата 40 руб/1000 символов б/п. Ограничений в кол-ве написанных обзоров нет.

Из требований: грамотный русский язык, умение работать в Word и уникальность текста не ниже 95%+

4 месяца назад
pyatal61
Петров 
37 летРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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