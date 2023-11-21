Вопросы с Ответами - уникальность 100%

$38
РерайтингЗавершен17 заявок118 просмотров
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Необходимо написать по 7 РЕЛЕВАНТНЫХ вопросов с короткими ответами под каждую статью (список 38 урлов предоставлю).

  • Каждый вопрос с ответом в районе 200зн. К каждой статье 7 вопросов не менее 1400зн.б/п

  • Уникальность 100% (не ниже 98% принимаются)

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4 месяца назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
ev_maslov
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
4 месяца назад
$38
3 дня
UAH
Начинали когда Евгений был новичком на сервисе. Были свои моменты, но Евгений все оперативно исправлял, постоянно на связи и сдал работу в надлежащем виде! Будем работать дальше.
Начинал задание, когда был новичком! Но благодаря постоянной связи с Юрием, оперативно исправлялись все моменты) Рад был опыту и знакомству! Работаем дальше)
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