Вопросы с Ответами - уникальность 100%

Треба зробити рерайт тексту на ІСПАНСЬКІЙ мові, загальної теми( повсякдення, мода, стиль , побут) . Текст перекладений з англійської ,потребує невеличкої правки за самим змістом та підлаштування під сео ключи. Обсяг 400к+ знаків на місяць. ...
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Необходимо написать по 7 РЕЛЕВАНТНЫХ вопросов с короткими ответами под каждую статью (список 38 урлов предоставлю).
Каждый вопрос с ответом в районе 200зн. К каждой статье 7 вопросов не менее 1400зн.б/п
Уникальность 100% (не ниже 98% принимаются)
Приложить скрины проверки на уник. Адвего
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4 месяца назад
Юрий Zora
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
4 месяца назад
$38
3 дня
UAH
Начинали когда Евгений был новичком на сервисе. Были свои моменты, но Евгений все оперативно исправлял, постоянно на связи и сдал работу в надлежащем виде! Будем работать дальше.
Начинал задание, когда был новичком! Но благодаря постоянной связи с Юрием, оперативно исправлялись все моменты) Рад был опыту и знакомству! Работаем дальше)
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