ev_maslov

Евгений Маслов ev_maslov

 
18 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Дизайн и прочее..

Дизайн:

  • Логотипы - от 10$

  • Рекламные баннеры - от 15$

  • Креативные презентации - 25$

  • Креатив соц. сетей - от 5$

Реклама:

  • Реклама на Facebook|Instagram - цена исходит напрямую от ситуации

Номер телефона: +380661078993 (VIBER)

Мой Instagram: reismess

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
$38
10 баллов
месяц назад
Вопросы с Ответами - уникальность 100%
Начинали когда Евгений был новичком на сервисе. Были свои моменты, но Евгений все оперативно исправлял, постоянно на связи и сдал работу в надлежащем виде! Будем работать дальше.
Начинал задание, когда был новичком! Но благодаря постоянной связи с Юрием, оперативно исправлялись все моменты) Рад был опыту и знакомству! Работаем дальше)
Ответный отзыв
gladushchenko06
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Сделать лого
Все прошло успешно!
Все прошло также успешно)
Ответный отзыв
iagot
Игорь 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
3 месяца назад
Редактирование фотографий для рамещения на Амазоне
Сработано в миг. Качество отменное. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую.
Заказчик супер! Всем рекомендую! Оплата честная и своевременная! Рад знакомству)
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
$5
10 баллов
4 месяца назад
Редактировать файл svg
Все отлично, спасибо
Отличный заказчик, рекомендую)
Ответный отзыв
teamokha
Тимофей 
31 годТурция
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
5 месяцев назад
Смонтировать 50 роликов в tik tok по алгоритму
Все выполнено в срок и согласно ТЗ. Претензий нет. Могу рекомендовать!
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв