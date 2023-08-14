Дизайн и прочее..
Дизайн:
Логотипы - от 10$
Рекламные баннеры - от 15$
Креативные презентации - 25$
Креатив соц. сетей - от 5$
Реклама:
Реклама на Facebook|Instagram - цена исходит напрямую от ситуации
Номер телефона: +380661078993 (VIBER)
Мой Instagram: reismess
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Логотип цветочного магазина1 просмотр
- Логотип интернет магазина1 просмотр
- Молочная продукция2 просмотра
- Логотип1 просмотр
- Логотипи агенств7 просмотров
- Акційний постер4 просмотра
- Логотипи компаній8 просмотров
- Логотипи брендів11 просмотров
Отзывы заказчиков
$38
10 баллов
месяц назад
Начинали когда Евгений был новичком на сервисе. Были свои моменты, но Евгений все оперативно исправлял, постоянно на связи и сдал работу в надлежащем виде! Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Начинал задание, когда был новичком! Но благодаря постоянной связи с Юрием, оперативно исправлялись все моменты) Рад был опыту и знакомству! Работаем дальше)
$15
10 баллов
2 месяца назад
Все прошло успешно!
Ответный отзыв
Все прошло также успешно)
$20
10 баллов
3 месяца назад
Сработано в миг. Качество отменное. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик супер! Всем рекомендую! Оплата честная и своевременная! Рад знакомству)
$5
10 баллов
4 месяца назад
Все отлично, спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую)
$100
10 баллов
5 месяцев назад
Все выполнено в срок и согласно ТЗ. Претензий нет. Могу рекомендовать!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую.