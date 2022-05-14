Сделал задание, даже дополнительные ошибки исправил еще 23 апреля. Заказчик пропал на больше, чем месяц. Переписку в ТГ удалил. Спросил в чем причина и попросил оставить отзыв в начале мая. Сегодня, 4 июня пришло уведомление, что оставили отзыв. Решил оставить ответный, но имейте ввиду, что заказчик может пропасть. Оплата была моментальной после проверки работы, ничего против этого не имею