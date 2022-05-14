sasha_solo03

Александр sasha_solo03

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
Веб-программист, специалист по CMS

Здравствуйте, меня зовут Александр. Занимаюсь программированием уже продолжительное время. Пишу в основном на php, но также хорошо знаю Javascript. Основная специальность - работаю с CMS. Отлично знаю Wordpress и Opencart, но также могу разобраться и в других системах управления сайтом.

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Отзывы заказчиков

zubareva_ru
Кати 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Развернуть блог вордпресс на хостинге
WordPress
Все отлично!
Все отлично
Ответный отзыв
doitnow
Илья 
31 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
8 баллов
3 года назад
Исправить ошибки php скрипта
ApacheHTMLNginxPHP
Работа делалась но не была решена проблема, отзыв так бы не писал просто веблансер вынуждает
Сделал задание, даже дополнительные ошибки исправил еще 23 апреля. Заказчик пропал на больше, чем месяц. Переписку в ТГ удалил. Спросил в чем причина и попросил оставить отзыв в начале мая. Сегодня, 4 июня пришло уведомление, что оставили отзыв. Решил оставить ответный, но имейте ввиду, что заказчик может пропасть. Оплата была моментальной после проверки работы, ничего против этого не имею
Ответный отзыв
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
301 редирект для вордпресс
WordPress
Молодой парень горит своим делом! Очень качественно и быстро рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Deadrev
41 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Правки в php
PHP
Быстро.Качественно.Настоящий профессионал.Рекомендую к сотрудничеству.
Оплата оперативная, постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Интернет-магазин на опен карт. Пару правок
Все отлично , Александр справился в сроки. Рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
10 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#339
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
#232