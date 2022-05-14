Веб-программист, специалист по CMS
Здравствуйте, меня зовут Александр. Занимаюсь программированием уже продолжительное время. Пишу в основном на php, но также хорошо знаю Javascript. Основная специальность - работаю с CMS. Отлично знаю Wordpress и Opencart, но также могу разобраться и в других системах управления сайтом.
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Портфолио
- Исправление багов php88 просмотров
- Работы с модулями Opencart109 просмотров
- Расширяю функционал сайтов на CMS Wordpress170 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
WordPress
Все отлично!
Ответный отзыв
Все отлично
$10
8 баллов
3 года назад
ApacheHTMLNginxPHP
Работа делалась но не была решена проблема, отзыв так бы не писал просто веблансер вынуждает
Ответный отзыв
Сделал задание, даже дополнительные ошибки исправил еще 23 апреля. Заказчик пропал на больше, чем месяц. Переписку в ТГ удалил. Спросил в чем причина и попросил оставить отзыв в начале мая. Сегодня, 4 июня пришло уведомление, что оставили отзыв. Решил оставить ответный, но имейте ввиду, что заказчик может пропасть. Оплата была моментальной после проверки работы, ничего против этого не имею
$10
10 баллов
3 года назад
WordPress
Молодой парень горит своим делом! Очень качественно и быстро рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
PHP
Быстро.Качественно.Настоящий профессионал.Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Оплата оперативная, постоянно на связи. Рекомендую!
$25
10 баллов
3 года назад
Все отлично , Александр справился в сроки. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!
Веб-программирование
10 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#339
Системы управления (CMS)
6 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
#232