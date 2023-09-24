Необхідний функціонал: Ручна та автоматична оперативна перевірка номерів на спам через ТГ бот. Пошук та впровадження джерел: Hiya, Truecaller, 180.se, Telguarder, Spamcalls. Також можливо яндекс-пошук із підключеними проксі. Підключення БД PostgreSQL (або аналоги) ...
Разобраться почему в Yii2 не загружается картинка
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Разрабатываю сайт на Yii2. Создал контроллер, модель и view для таблицы БД. Все работает отлично, кроме загрузки картинки. Проблема в том, что хоть саму картинку сайт и сохраняет - ее путь он не записывает в БД. Много раз уже сносил эти модель, кнотроллер и заново их делал, но результат один и тот же. Для опытного Yii разработчика - задача на 5 минут
P.S.
Нужно будет после работы объяснить в чем была ошибка, чтобы для других MVC не повторял ее
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