Разобраться почему в Yii2 не загружается картинка

Разрабатываю сайт на Yii2. Создал контроллер, модель и view для таблицы БД. Все работает отлично, кроме загрузки картинки. Проблема в том, что хоть саму картинку сайт и сохраняет - ее путь он не записывает в БД. Много раз уже сносил эти модель, кнотроллер и заново их делал, но результат один и тот же. Для опытного Yii разработчика - задача на 5 минут

P.S.

Нужно будет после работы объяснить в чем была ошибка, чтобы для других MVC не повторял ее