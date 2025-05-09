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$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки38 просмотров

Є сайт https://inter-pankom.co.ua/

не працює форма відправки ( по кнопці Вартість будівництва )
Також на сторінці Вартість будівництва - кнопки Замовити

Ліди падають в телеграм канал бота

Помилка

https://prnt.sc/UjjgvnYcdQyQ

CSSHTMLУстранение ошибок
3 дня назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

maxim2911
43 года
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
3 дня назад
$5
1 день
Escrow
дякую
Взаємно

Заявки фрилансеров

Эльдар
 
25 лет
3 дня в сервисе
Был
3 дня назад
3 дня назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
онлайн
16 отзывов
3 дня назад
Лучший веб-программист апреля
maxim2911
43 года
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
3 дня назад