Сделать лк на реакте.

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Открыт15 заявок71 просмотр

Есть готовый сайт на реакте! Сделать лк там простой.требуется

React
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