Суть проблемы:

Hostinger заблокировал мой аккаунт без возможности восстановления. В аккаунте находилось несколько сайтов (WordPress и не только).

Техподдержка отказывается возвращать базы данных и файлы сайтов, но доступ к панели более-менее есть (ограниченный) — возможно, можно что-то вытащить через обходные пути или API.

Что нужно:

Проверить, можно ли вытянуть данные с Hostinger (через FTP, phpMyAdmin, cPanel, API, резервные копии браузера и т.д.)

При необходимости — попробовать связаться с хостингом техническим языком или обойти ограничения

Главное: вытащить базы данных и файлы

Что уже сделано:

Предпринимались попытки связаться с поддержкой — отказ

Пробовал базовые способы восстановления — безуспешно

Что предоставлю:

Доступ к панели Hostinger

Примеры сайтов, которые нужно восстановить

Домен и другой доступ (если потребуется)

Бюджет: обсуждается

Сроки: чем быстрее — тем лучше