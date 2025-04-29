Помощь в восстановлении сайтов

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Открыт4 заявки86 просмотров

Суть проблемы:
Hostinger заблокировал мой аккаунт без возможности восстановления. В аккаунте находилось несколько сайтов (WordPress и не только).
Техподдержка отказывается возвращать базы данных и файлы сайтов, но доступ к панели более-менее есть (ограниченный) — возможно, можно что-то вытащить через обходные пути или API.

Что нужно:

  • Проверить, можно ли вытянуть данные с Hostinger (через FTP, phpMyAdmin, cPanel, API, резервные копии браузера и т.д.)

  • При необходимости — попробовать связаться с хостингом техническим языком или обойти ограничения

  • Главное: вытащить базы данных и файлы

Что уже сделано:

  • Предпринимались попытки связаться с поддержкой — отказ

  • Пробовал базовые способы восстановления — безуспешно

Что предоставлю:

  • Доступ к панели Hostinger

  • Примеры сайтов, которые нужно восстановить

  • Домен и другой доступ (если потребуется)

Бюджет: обсуждается
Сроки: чем быстрее — тем лучше

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6 дней назад
Мгер
 
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