Цель приложения:

Создание платформы для онлайн-терапии, которая позволяет исполнителю управлять расписанием, общаться с клиентами, вести учет сессий и предоставлять материалы для терапии.

Функциональные требования:

Регистрация и авторизации (MVP)

Профиль пользователя: (MVP) Для исполнителя Для клиентов

Календарь и управление записями: (MVP) Виджет календаря на главном экране с возможностью записи на прием. Возможность добавления клиентов и записи их на сессии. Уведомления о предстоящих сессиях и заданиях.

Чат и история сессий: (MVP) Встроенный чат для общения Автоматическая запись сессий с генерацией текстового содержания с помощью AI. Возможность загрузки файлов (фото, видео, аудио) в чат.

Форма ОС: Возможность для клиентов записывать свои эмоции и делиться с исполнителем. Редактирование и удаление записей.

Библиотека материалов: (MVP) Возможность исполнителю загружать и делиться материалами (PDF, видео, аудио) с клиентами.

Безопасность и конфиденциальность: (MVP) Шифрование данных и защита конфиденциальной информации. Биометрическая авторизация.

Поддержка и настройки: Чат поддержки через WhatsApp и Telegram. Настройки уведомлений, занятости, удаление аккаунта.

Монетизация и платежи: Интеграция с платежными системами для оплаты сессий. Раздел "Платежи" для отслеживания истории проводок и списания.



Производительность: Приложение должно работать без задержек даже при большом количестве пользователей.

Масштабируемость: Архитектура должна позволять легко добавлять новые функции и увеличивать количество пользователей.

Безопасность: Все данные должны быть защищены с использованием современных методов шифрования.

Юзабилити: Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей.

Анализ и проектирование: Создание wireframes и прототипов интерфейса (ГОТОВО) Разработка бэкенда: Создание API для регистрации, авторизации, управления записями, чата и других функций. Разработка фронтенда: Создание интерфейсов для iOS, Android и веб-версии. Интеграция AI: Настройка и интеграция AI для записи и анализа сессий. Тестирование: Проведение тестирования на всех платформах, исправление багов. Запуск: Публикация приложения в App Store, Google Play и запуск веб-версии. Поддержка и обновления: Постоянное обновление и улучшение приложения на основе обратной связи пользователей.

Требования:

Платформы: iOS, Android, веб-версия.

Языки программирования: Flutter, React Native (кроссплатформенная разработка), Node.js (бэкенд).

База данных: PostgreSQL или MongoDB для хранения данных пользователей, сессий и материалов.

Хранение файлов: AWS S3 или аналогичный сервис для хранения загруженных файлов.

AI для записи сессий: Интеграция с API для преобразования аудио в текст

Сроки: на MVP 12 недель в зависимости от сложности и количества согласованных функций

Поэтапная оплата (Этап 1. MVP на одной из платформ (либо webapp). 2. Масштабирование на другие платформы, фикс багов. 3. Реализация остального функционала, публикация приложения)

Важно:

Ищем сильного разработчика, способного правильно заложить архитектуру, открытого к идеям и системному подходу в части проработки возможных вариантов реализации. С вас ответственность, самоорганизация, соблюдение сроков.

С нас перспективный проект, в идеале долгосрочное сотрудничество и развитие. Подробности — после подписания NDA.

Формат отклика: