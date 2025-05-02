Разработка Webapp/app (ios/Android) платформы для онлайн-терапии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт12 заявок130 просмотров

Цель приложения:

Создание платформы для онлайн-терапии, которая позволяет исполнителю управлять расписанием, общаться с клиентами, вести учет сессий и предоставлять материалы для терапии.

Функциональные требования:

  • Регистрация и авторизации (MVP)

  • Профиль пользователя: (MVP)

    • Для исполнителя

    • Для клиентов

  • Календарь и управление записями: (MVP)

    • Виджет календаря на главном экране с возможностью записи на прием.

    • Возможность добавления клиентов и записи их на сессии.

    • Уведомления о предстоящих сессиях и заданиях.

  • Чат и история сессий: (MVP)

    • Встроенный чат для общения

    • Автоматическая запись сессий с генерацией текстового содержания с помощью AI.

    • Возможность загрузки файлов (фото, видео, аудио) в чат.

  • Форма ОС:

    • Возможность для клиентов записывать свои эмоции и делиться с исполнителем.

    • Редактирование и удаление записей.

  • Библиотека материалов: (MVP)

    • Возможность исполнителю загружать и делиться материалами (PDF, видео, аудио) с клиентами.

  • Безопасность и конфиденциальность: (MVP)

    • Шифрование данных и защита конфиденциальной информации.

    • Биометрическая авторизация.

  • Поддержка и настройки:

    • Чат поддержки через WhatsApp и Telegram.

    • Настройки уведомлений, занятости, удаление аккаунта.

  • Монетизация и платежи:

    • Интеграция с платежными системами для оплаты сессий.

    • Раздел "Платежи" для отслеживания истории проводок и списания.

Нефункциональные требования

  • Производительность: Приложение должно работать без задержек даже при большом количестве пользователей.

  • Масштабируемость: Архитектура должна позволять легко добавлять новые функции и увеличивать количество пользователей.

  • Безопасность: Все данные должны быть защищены с использованием современных методов шифрования.

  • Юзабилити: Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей.

Этапы разработки

  1. Анализ и проектирование: Создание wireframes и прототипов интерфейса (ГОТОВО)

  2. Разработка бэкенда: Создание API для регистрации, авторизации, управления записями, чата и других функций.

  3. Разработка фронтенда: Создание интерфейсов для iOS, Android и веб-версии.

  4. Интеграция AI: Настройка и интеграция AI для записи и анализа сессий.

  5. Тестирование: Проведение тестирования на всех платформах, исправление багов.

  6. Запуск: Публикация приложения в App Store, Google Play и запуск веб-версии.

  7. Поддержка и обновления: Постоянное обновление и улучшение приложения на основе обратной связи пользователей.

Требования:

  • Платформы: iOS, Android, веб-версия.

  • Языки программирования: Flutter, React Native (кроссплатформенная разработка), Node.js (бэкенд).

  • База данных: PostgreSQL или MongoDB для хранения данных пользователей, сессий и материалов.

  • Хранение файлов: AWS S3 или аналогичный сервис для хранения загруженных файлов.

  • AI для записи сессий: Интеграция с API для преобразования аудио в текст

Сроки и бюджет

  • Сроки: на MVP 12 недель в зависимости от сложности и количества согласованных функций

  • Поэтапная оплата (Этап 1. MVP на одной из платформ (либо webapp). 2. Масштабирование на другие платформы, фикс багов. 3. Реализация остального функционала, публикация приложения)

Важно:

Ищем сильного разработчика, способного правильно заложить архитектуру, открытого к идеям и системному подходу в части проработки возможных вариантов реализации. С вас ответственность, самоорганизация, соблюдение сроков.
С нас перспективный проект, в идеале долгосрочное сотрудничество и развитие. Подробности — после подписания NDA.

Формат отклика:

  • Ссылки на предыдущие проекты, обязательно с применением технологий, указанных в Требованиях.

  • Стоимость работы за весь MVP или отдельно по Этапам.

FlutterNode.jsReact NativeРазработка бэкендаРазработка мобильных приложений
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