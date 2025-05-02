Требуется выполнить полную миграцию интернет-магазина с IMAGE CMS на OpenCart с сохранением URL-структуры. Необходим опыт работы с OpenCart, миграцией данных и знание PHP, MySQL, HTML/CSS. Основные задачи включают настройку OpenCart, импорт данных, сохранение URL-структуры и интеграцию платежных систем. Срок выполнения 4-6 недель.
Разработка Webapp/app (ios/Android) платформы для онлайн-терапии
Цель приложения:
Создание платформы для онлайн-терапии, которая позволяет исполнителю управлять расписанием, общаться с клиентами, вести учет сессий и предоставлять материалы для терапии.
Функциональные требования:
Регистрация и авторизации (MVP)
Профиль пользователя: (MVP)
Для исполнителя
Для клиентов
Календарь и управление записями: (MVP)
Виджет календаря на главном экране с возможностью записи на прием.
Возможность добавления клиентов и записи их на сессии.
Уведомления о предстоящих сессиях и заданиях.
Чат и история сессий: (MVP)
Встроенный чат для общения
Автоматическая запись сессий с генерацией текстового содержания с помощью AI.
Возможность загрузки файлов (фото, видео, аудио) в чат.
Форма ОС:
Возможность для клиентов записывать свои эмоции и делиться с исполнителем.
Редактирование и удаление записей.
Библиотека материалов: (MVP)
Возможность исполнителю загружать и делиться материалами (PDF, видео, аудио) с клиентами.
Безопасность и конфиденциальность: (MVP)
Шифрование данных и защита конфиденциальной информации.
Биометрическая авторизация.
Поддержка и настройки:
Чат поддержки через WhatsApp и Telegram.
Настройки уведомлений, занятости, удаление аккаунта.
Монетизация и платежи:
Интеграция с платежными системами для оплаты сессий.
Раздел "Платежи" для отслеживания истории проводок и списания.
Производительность: Приложение должно работать без задержек даже при большом количестве пользователей.
Масштабируемость: Архитектура должна позволять легко добавлять новые функции и увеличивать количество пользователей.
Безопасность: Все данные должны быть защищены с использованием современных методов шифрования.
Юзабилити: Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей.
Анализ и проектирование: Создание wireframes и прототипов интерфейса (ГОТОВО)
Разработка бэкенда: Создание API для регистрации, авторизации, управления записями, чата и других функций.
Разработка фронтенда: Создание интерфейсов для iOS, Android и веб-версии.
Интеграция AI: Настройка и интеграция AI для записи и анализа сессий.
Тестирование: Проведение тестирования на всех платформах, исправление багов.
Запуск: Публикация приложения в App Store, Google Play и запуск веб-версии.
Поддержка и обновления: Постоянное обновление и улучшение приложения на основе обратной связи пользователей.
Требования:
Платформы: iOS, Android, веб-версия.
Языки программирования: Flutter, React Native (кроссплатформенная разработка), Node.js (бэкенд).
База данных: PostgreSQL или MongoDB для хранения данных пользователей, сессий и материалов.
Хранение файлов: AWS S3 или аналогичный сервис для хранения загруженных файлов.
AI для записи сессий: Интеграция с API для преобразования аудио в текст
Сроки: на MVP 12 недель в зависимости от сложности и количества согласованных функций
Поэтапная оплата (Этап 1. MVP на одной из платформ (либо webapp). 2. Масштабирование на другие платформы, фикс багов. 3. Реализация остального функционала, публикация приложения)
Важно:
Ищем сильного разработчика, способного правильно заложить архитектуру, открытого к идеям и системному подходу в части проработки возможных вариантов реализации. С вас ответственность, самоорганизация, соблюдение сроков.
С нас перспективный проект, в идеале долгосрочное сотрудничество и развитие. Подробности — после подписания NDA.
Формат отклика:
Ссылки на предыдущие проекты, обязательно с применением технологий, указанных в Требованиях.
Стоимость работы за весь MVP или отдельно по Этапам.
Заявки фрилансеров
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